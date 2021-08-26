لا رجعوا بيوتهم ولا وصلوا المطار..عائلات بلا مأوى عالقون وسط العاصمة كابول

تبحث مئات الأسر الأفغانية عن الطعام والمأوى بعد ان أصبحت حديقة العاصمة كابول العامة مأواهم عقب سيطرة طالبان على المدينة مطلع الشهر الجاري.

وبحسب ما نشرته صحيفة "رويترز" البريطانية، تتجه أنظار العالم على الأفراد والأسر العالقين في مطار العاصمة كابل، بينما يتجاهلون تماما من لم يحالفهم الحظ للوصول الى ارض المطار واصبح الشارع مأواهم دون طعام او مأوى، ليصبحوا في طي النسيان، بعد ان دخلت البلاد في اضطراب حاد بسبب السيطرة السريعة لطالبان على مفاصل العاصمة والتي بلغت ذروتها منتصف هذا الشهر.

وقالت زاهدة بيبي، ربة منزل، نجلس الان تحت الشمس الحارقة دون ملجأ لنا مع عائلاتنا ونحن في وضع سيء، رأسي يؤلمني بشدة ولا يوجد شئ في معدتي منذ يومين.

وقال أحمد وسيم، النازح من شمال افغانستان، ان الموجودين معنا هنا في الحديقة يأملون ان تنظر لهم الحكومة المركزية لأن وضعنا سئ بشدة.

وكانت حركة طالبان قد قررت منع الأفغان من الدخول إلى مطار كابول بدعوى حالة الفوضى التي رافقت إجلاء الدول الأجنبية رعاياها والمتعاونين الأفغان الأيام الماضية.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قالت مصادر بـ حركة طالبان، إن "الحركة أغلقت جميع مداخل المطار، ولن تسمح لأي أفغاني بدخوله"​​​، وأن حشودا من الأفغان أحدثوا اضطرابا "غير مقبول" أمام المطار. وقالت المصادر إنه "حتى إشعار آخر، لن يُسمح للأفغان الذين يحملون جنسية أجنبية بالدخول".

ونقلت صحيفة (يو إس إيه توداي) الأمريكية عن تقارير إعلامية أفغانية أن شخصين قتلا على الأقل وأصيب 3 آخرون، دون تحديد جنسياتهم في الانفجار الذي وقع قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول، مشيرة إلى أن الانفجار قد يكون بسبب انتحاري.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أكدت وقوع انفجار خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول، بعد ورود أنباء عن إطلاق نار.



وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي "نستطيع أن نؤكد وقوع انفجار خارج مطار كابول. عدد الضحايا غير واضح حتى اللحظة، وسنقدم تفاصيل إضافية عندما نستطيع".



وبحسب الصحيفة، لم يذكر البنتاجون من يقف وراء الانفجار، لكنه يأتي بعد تحذيرات وزارة الخارجية الامريكية امس الاربعاء للرعايا الأجانب من مغبة تدهور الوضع الأمني في مطار كابول وطالبت بضرورة "المغادرة على الفور".



كشف البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن إحصائية جديدة لعدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان بالتعاون مع حلفائها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال البيت الأبيض إنه تم إجلاء 13400 شخص آخرين من أفغانستان على متن رحلات عسكرية تابعة لأمريكا والتحالف، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولم يقدم البيت الأبيض، أي تفاصيل عن عدد الأشخاص الأمريكيين الذين تم إجلائهم في هذه الرحلات خلال أمس الأربعاء.