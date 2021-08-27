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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

7 سنن ينبغي على المسلم فعلها يوم الجمعة .. الإفتاء توضح

سنن ينبغي على المسلم
سنن ينبغي على المسلم فعلها يوم الجمعة

قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك عددا من السنن يستحب على المسلم فعلها والمحافظة عليها يوم الجمعة اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

 

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك أن هناك عددا من السنن يوم الجمعة لها فضل كبير وتكون سببًا في الحصول على ثواب عظيم من الله تعالى، منها:

- الاغتسال والتطيب والتسوك بمعنى تنظيف الفم والأسنان بالسواك، فقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ، وأن يَستنَّ، وأنْ يمسَّ طِيبًا إنْ وَجَد».

- التبكير إلى المسجد، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

- قراءة سورة الكهف، ومن قرأها أنار الله له ما بين الجمعتين.

- لبس أحسن الثياب.

- كثرة الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقد ورد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

- تحرى ساعة الإجابة، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة».

- وأضافت دار الإفتاء أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

حكم من دخل والإمام يخطب الجمعة.. هل تصح صلاته؟

أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة فكيف أتم صلاتي

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة فكيف أتم صلاتي؟".

وأجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إن الذي أجمع عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها، ومعنى ذلك أن من أدرك الإمام وهو في ركوع الركعة الثانية من ركعتي الجمعة وركع معه عليه أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بركعة ثانية، وتمت جمعته.

وأضافت لجنة الفتوى الإلكترونية أنه من لم يدرك ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة مع الإمام فعليه أن يتم صلاته ظهرًا أربع ركعات -وإن كان قد نواها جمعة- على المفتى به.

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا أدرك المصلي الإمام في تشهد صلاة الجمعة فعليه أن يصلي أربع ركعات بعد سلام الإمام.

الجمعة سنن يستحب على المسلم فعلها يوم الجمعة 7 سنن يستحب على المسلم فعلها يوم الجمعة الإفتاء أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة فكيف أتم صلاتي يوم الجمعة

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