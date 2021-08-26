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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق ثاني ليالي المسرح المتنقل بقرية الأحراز

صدى البلد

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، ثاني فعاليات عروض المسرح المتنقل بمركز شباب قرية الأحراز بمركز شبين القناطر، ضمن مبادرة "حياة كريمة"  لتنمية الريف المصري.

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رئيس البيت الفني للمسرح يكشف أماكن تقديم العروض المسرحية في القرى ومدة إقامة المسرح.. فيديو

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استمرار عروض المسرح المتنقل بقنا

 تضمنت القافلة أمسية شعرية للشعراء طه إبراهيم، وصابر قدح، وسيد محمد صبره، ثم فقرة مواهب القرية في مجال الغناء وإلقاء ونظم الشعر، وختاما فقرة فنية للآلات النحاسية بقصر ثقافة بنها بقيادة الفنان جون طلعت، قدموا خلالها باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية، أدار الفاعليات الفنان ياسر فريد، وذلك بحضور مدير عام الفرع.

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رئيس البيت الفني للمسرح يكشف أماكن تقديم العروض المسرحية في القرى ومدة إقامة المسرح.. فيديو

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