عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.. حملة تطعيم إجباري ضد كورونا بجامعة عين شمس

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

تستقبل كلية الآداب بجامعة عين شمس الحملة الطبية الموسعة للتطعيم ضد فيروس كورونا ، التى تنظمها جامعة عين شمس ممثلة في الإدارة الطبية والتي تبدأ من الأحد القادم الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ .
 

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب أن الجامعة تطلق هذه الحملة الموسعة في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا مع توجهات وزارتي الصحة والتعليم العالى وتحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وتعليماته المشددة والتي تقضى بتطعيم جميع منتسبي الجامعة ضد فيروس كورونا، توخيا للحذر من التوقعات التي تؤكد انتشار فيروس دلتا بلس في الفترة القادمة .

 

txt

جامعة القاهرة تعلن شرط أساسيا للالتحاق بالمدينة الجامعية هذا العام

 

وقال " مرتضى " إن الكلية تسعى إلى تطعيم جميع منتسبيها في أسرع وقت ممكن قبل بداية العام الدراسي الجديد ، من خلال عدد من الاجراءات التي تسهل على أعضاء هيئة التدريس  والموظفين والعمال تلقى اللقاح ، وتتمثل هذه التسهيلات في إحضار الأمصال إلى مقر الكلية بدلا من ذهاب الأفراد الي المستشفي الجامعي توفيرا للوقت والجهد  مع توفير الثلاجات لحفظ الأمصال بالإضافة إلى تخصيص فريق من الأطباء التابعين للمركز الطبي بالكلية للقيام بهذه المهمة. 


وذكرت ا.د حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنها توافقت وكل من الدكتور  أحمد هنداوي مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة ، ود.غادة أبو الريش مدير المركز الطبي بالكلية ، ود .نورا سمير خضر الاستشاري بالمركز، وايمان محمود أمين الكلية، توافقوا على أهم متطلبات التجهيز المسبق للحملة حتى تتم بأسرع وقت ممكن وتحقق أهدافها المنشودة ، وأعدوا تقريرا تم رفعه إلى عميد الكلية يتضمن خطة العمل بالحملة والتى تتضمن حصر أسماء وبيانات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال الذين لم يسبق لهم تناول اللقاح ، ومن ثم تقسيمهم إلى  مجموعات على مدار أيام الأسبوع ويتم إدراج الأسماء في الكشوفات أبجديا وليس على حسب الأقسام والإدارات لضمان عدم حدوث التكدس ، ولعدم غلق الإدارات والأقسام في نفس التوقيت للحفاظ على استمرارية العمل ، ويتم إعلان جداول الأسماء والمواعيد المحددة لتواجد الافراد كل حسب ترتيبه بالجدول وذلك على الموقع الالكتروني والصفحة الرسمية للكلية ومجموعات الواتس آب . 


وكذلك تم اختيار مدرج " آداب سفلي " لتميزه بالقدرة على استيعاب أكبر عدد من الأفراد ولتحقيق التهوية اللازمة ، ويتم تواجد الحملة يوميا بالمدرج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا.

كلية الآداب بجامعة عين شمس كلية الاداب جامعة عين شمس ضد فيروس كورونا كورونا فيروس

ترشيحاتنا

شوط أول سلبي بين المصري وطلائع الجيش فى الدوري

ما كان ينبغي أن يحدث.. أول تعليق من ترامب عن تفجيري مطار كابول

بشرى سارة .. عودة موسم الحج والعمرة تدريجيا

7 ضباط يقاضون ترامب لاتهامه بالتورط في الهجوم على الكونجرس

رغم الانفجار الثالث.. رئيس وزراء بريطانيا: سنواصل إجلاء رعايانا من كابول حتى اللحظة الأخيرة

الصيادلة تحذر من شراء الأدوية عبر الإنترنت.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

مخدناش منه جنيه..المركز الثقافي الألماني يكشف حقيقة الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان |خاص

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

القبض على مشاعل القحطاني بعد إساءتها لرجل أمن واتهامه بالتحرش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

رمضان البيه يكتب: ضرورة تجديد الخطاب الديني (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ