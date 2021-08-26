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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أصالة تخلع حذائها على مسرح جدة ..ماذا فعل الجمهور؟

اصاله
اصاله

أثارت الفنانة أصالة نصري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي تخلع حذائها أثناء غنائها على مسرح جدة .

وفاجأت  أصالة نصري جمهورها بسؤالٍ طرحته وهو "صرلي مدّة آخدة هالقرار ومتردّدة فيه. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح او لا؟".

 

وقامت أصالة  نصري بعدها بخلع حذائها على المسرح ؛ حيث استغرب الجمهور رد فعلها  .

حرصت الفنانة أصالة نصري ، على توجيه رسالة لكل من ساهم في حفلها الأخير بجدة.

 

نشرت أصالة، فيديو من خلال حسابها الرسمي على"الأنستجرام"، وعلقت قائلة: “عندما يكون للجمال معنى وأصالة وتاريخ يصبح للأشياء روح تحكي قصّة شيّقه بتفاصيل دقيقه .. هكذا كان ماارتديته بحفل جدّه”.

 

وتابعت قائلة: “كلّ الشّكر لأخواتي الرّائعات الرّاقيات على إخلاصهنّ فيما أبدعن ليوفوا تاريخ جدّه القديمه ويختصروا حكاية على شكل فستان .. كانت ليلة تجمع الماضي والحاضر بوجه جميل طيّب أصيل متحضّر .. هكذا هي جدّه دائماً مُلهمه”.

أصالة توجه رسالة لدكتور مجدي يعقوب:

كانت أصالة، قد وجهت رسالة مؤثرة إلى الجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب لدوره في انقاذ حياة الاطفال .

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إحتراماً وتقديراً لمؤسّسة لها منّ بعد الله كلّ الفضل بإنقاذ قلوب طيّبة لمّ تحتمل قسوة الحياة فضعفت، وكانت إرادة وإدارة مؤسّسة الدكتور الإنسان مجدي يعقوب متكفّلة بإنقاذ حياة أولادنا”.

كما أضافت أصالة : " لي كلّ الشرف بالغناء اليوم لهم ومنّ أجلهم ، كلّ التّوفيق والإمتنان لكلّ من كان على رأس هذه الليلة عسى أنّ نستطيع أنّ نسمو بالموسيقى ونسمو بالعطاء لمنّ يستحق منّا كلّ السّعادة والفخر والفرح بأنّ نقف معهم بإستمتاع ورسم أجمل اللحظات لنا ولهم ، لقاؤنا هذه الليلة لنصنع منها أجمل الذكريات".

https://www.instagram.com/reel/CS_--F-gvbI/?utm_medium=copy_link

اصالة نصرى الفنانة اصالة تخلع حذائها على مسرح جدة رسالة لكل من ساهم في حفلها الأخير بجدة

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