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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر نقلة للسياحة المصرية

السياحة
السياحة

قال النائب سيد قاسم عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، باستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر، نقلة للسياحة المصرية وارتقاء بالمدينة السياحية الأولى في العالم لتصبح وجهة الملايين سنويا.

 

وأشار قاسم في بيان له اليوم، إلى أن الأقصر تحظى باهتمام رئاسي كبير والتوجيهات الرئاسية، تتمثل في العمل على تحقيق التنسيق الحضاري لمباني المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها.

 

وشدد عضو سياحة النواب، أن ترميم معبدي الأقصر والكرنك، والعمل على استعادة الألوان الأصلية للمعابد المصرية، جهد رائع وهائل سيحدث نقلة حقيقية للسياحة المصرية الفترة المقبلة.

 

وأضاف قاسم أن مصر، لم تتوان عن الدفع بالسياحة المصرية طوال الفترة الماضية، والعمل على جذب الانتباه لها ولا يزال العالم يتذكر بقوة مشهد نقل المومياوات الملكية، والذي تابعه العالم أجمع، ورأي من خلاله جزءًا من عظمة وتاريخ الحضارة المصرية.

 

وقال نائب البحر الأحمر إن الاهتمام بالأقصر والعمل على إعادة الوجه الحضاري لها، هو اهتمام بـ كنز هائل من كنوز السياحة المصرية، وتأتي في إطار اهتمام شامل بتعزيز القدرات المصرية في مجال الاقتصاد والزراعة والصناعة والسياحة، في إطار "الجمهورية الجديدة" التي تعيشها البلاد تحت قيادة الرئيس السيسي.

لرئيس السيسي الوجه الحضاري مدينة الأقصر نقلة للسياحة المصرية المدينة السياحية الأولى مصطفى مدبولي

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