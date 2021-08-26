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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. ناصر ماهر ينتقل إلى بيراميدز خلال ساعات

ناصر ماهر
ناصر ماهر

أنهى مسئولو نادي بيراميدز التعاقد مع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال من تعتبر تبادلية بين القلعة الحمراء وبيراميدز.

 

وأكد مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز أن جميع الاتفاقات تمت بشكل جيد وسريع، دون أي مماطلات في الاتفاق مع اللاعب أو وكيله.

 

وأضاف المصدر أن الأهلي يشترط وجود تبادل في الصفقة مع المبلغ المادي المقدم من بيراميدز، وفي هذا الأمر قرر النادي الأهلي طرح فكرة شراء إبراهيم عادل والمهدي سليمان مقابل ناصر ماهر.

 

وأكمل: المفاوضات في ذلك الأمر مستمرة ولا بد من وجود حل يفيد الطرفين حيث أن ناصر ماهر يرحب باللعب بقميص بيراميدز في الفترة المقبلة.

 

وفي سياق آخر كشف مصدر مطلع، تفاصيل عقد عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز مع فريقه بعد ارتباط اسمه بقوة بالانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، رغبته فى ضم عبدالله السعيد نجم بيراميدز فى ظل قناعات الكاملة بقدراته الفنية الكبيرة.

وأكد مصدر مطلع، أن عبدالله السعيد عقده فى بيراميدز يمتد إلى عاميين مقبلين ورحيله سيكون صعبا للغاية عن الفريق كونه واحدا من أبرز العناصر داخل الفريق ولا يمكن رحيله بسهولة.

وأضاف أن عبدالله السعيد هو القائد الأول فى بيراميدز ويتم البناء عليه ويتمتع بحالة كبيرة من الحب بين كل زملائه ورحيله سيكون مؤثرا سلبيا كبيرا على الفريق.

نادي بيراميدز ناصر ماهر النادي الأهلي إبراهيم عادل المهدي سليمان حسين لبيب

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