أخبار العالم| تفجيران يهزان كابول ويخلفان عشرات القتلى وبايدن يعلن تحمله المسئولية الكاملة

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

وزارة الدفاع الأمريكية: انفجار خارج مطار كابول

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي وقوع انفجار خارج مطار "حامد كرزاي الدولي" بالعاصمة الأفغانية "كابول".

مقتل وإصابة 13 شخصا بينهم أطفال في انفجار مطار كابول.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام أفغانية، ومسؤول بـ حركة طلبان، عن مقتل وإصابة ١٣ شخصا بينهم أطفال من مختلف الجنسيات بانفجار مطار كابول بأفغانستان.

مقتل 72 شخصا وإصابة 140 آخرين ..داعش يعلن مسئوليته عن تفجيرات كابول|فيديو

أعلن تنظيم داعش في افغانستان عن مسؤوليته عن الهجوم المدمر الذي استهدف مطار العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل 72 شخصًا على الأقل، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية

بايدن وجونسون وماكرون..قادة العالم يتابعون تطورات انفجار مطار كابول

كشفت وسائل الإعلام العالمية عن تقديم تفاصيل الانفجار الذي تعرض له مطار العاصمة الأفغانية كابول إلى كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

من نفذ انفجار مطار كابول وكيف؟.. مسؤولون أمريكيون يجيبون

أكد مسؤولون أمريكيون سقوط قتلى وجرحى جراء تفجيرين دويا، اليوم الخميس، أمام البوابة الرئيسية في مطار كابول بـ أفغانستان.

مسئول أمريكي: انفجار مطار كابول هجوم منسق.. وهذه هي مخاوفنا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن مسئولين أمريكيين يتخوفون من إمكانية وقوع هجمات إرهابية جديدة في كابول، بعد التفجيرين اللذين دويا في محيط مطار كابول.

طالبان تزعم تلقيها تحذيرا بهجوم محتمل قبل ساعات من تفجير مطار كابول |فيديو

أعلن مسؤول في طالبان لصحيفة “نيويورك بوست” أنهم “يفعلون كل ما في وسعهم” لمنع هجوم إرهابي محتمل في كابول، قبل ساعات فقط من وقوع الانفجارين المدمرين في العاصمة الأفغانية.

رغم الانفجار الثالث.. رئيس وزراء بريطانيا: سنواصل إجلاء رعايانا من كابول حتى اللحظة الأخيرة

علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على الأحداث الوحشية التي تشهدها افغانستان بأن حكومته "ستواصل عملية الإجلاء" بعد أن استهدف مفجرون انتحاريون البوابات المزدحمة لمطار كابول بـ 3 انفجارات انتحارية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

مفاجأة.. طالبان تتهم القوات الأمريكية بالوقوف وراء تفجيرات مطار كابول

زعم المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الخميس، إن الانفجارات الأخيرة التي سمعت في منطقة مطار كابول نفذتها القوات الأمريكية من أجل “تدمير معداتها”.

البنتاجون يكشف عن تفاصيل تفجيري مطار كابول

كشف قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال، كينيث ماكينزي، عن بعض التفاصيل المتوفرة لدى البنتاغون حول الهجوم الذي استهدف مطار كابول والفندق القريب منه.

بايدن: سنجد قادة داعش في أفغانستان وسنرد عليهم

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، على مواصلة مهمة الإخلاء من العاصمة الافغانية كابول، قائلا: "سننجزها".

البيت الأبيض يأمر بتنكيس الأعلام حدادًا على ضحايا هجوم مطار كابول

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الجمعة، إنه سيتم تنكيس الأعلام في كل المؤسسات الفيدرالية الأمريكية حدادًا على ضحايا هجوم مطار كابول عاصمة أفغانستان.

البنتاجون يكشف آخر حصيلة لقتلى القوات الأمريكية في تفجيري مطار كابول

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان عاجل، ارتفاع حصيلة الضحايا العسكريين الأمريكيين في هجوم مطار كابول لـ 13 قتيلا و18 جريحًا.

أفغانستان .. حصيلة جديدة لقتلى ومصابي تفجير مطار كابول

أعلنت وزارة الصحة في أفغانستان اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري مطار العاصمة كابول إلى 90 قتيلاً و150 جريحًا.

السعودية .. قصف حوثي جديد يستهدف خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في بيان عاجل له أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

الأمم المتحدة: إثيوبيا تتمزق وتشهد كارثة إنسانية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن من أن الصراع في إثيوبيا قد امتد إلى خارج نطاق إقليم تيجراي، وأن كارثة إنسانية تحدث أمام أعيننا.