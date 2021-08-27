عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أخبار العالم| تفجيران يهزان كابول ويخلفان عشرات القتلى وبايدن يعلن تحمله المسئولية الكاملة

صدى البلد

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

وزارة الدفاع الأمريكية: انفجار خارج مطار كابول
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية  جون كيربي وقوع انفجار خارج مطار "حامد كرزاي الدولي" بالعاصمة الأفغانية "كابول".

مقتل وإصابة 13 شخصا بينهم أطفال في انفجار مطار كابول.. تفاصيل
أفادت وسائل إعلام أفغانية، ومسؤول بـ حركة طلبان، عن مقتل وإصابة ١٣ شخصا بينهم أطفال من مختلف الجنسيات بانفجار مطار كابول بأفغانستان.

مقتل 72 شخصا وإصابة 140 آخرين ..داعش يعلن مسئوليته عن تفجيرات كابول|فيديو
أعلن تنظيم داعش في افغانستان عن مسؤوليته عن الهجوم  المدمر الذي استهدف مطار العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل 72 شخصًا على الأقل، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية

أفغانستان .. طالبان تكشف عدد القتلى من عناصرها في تفجيري كابول

البيت الأبيض يرد على مطالب باستقالة بايدن بعد هجوم كابول

بايدن وجونسون وماكرون..قادة العالم يتابعون تطورات انفجار مطار كابول
كشفت وسائل الإعلام العالمية عن تقديم تفاصيل الانفجار الذي تعرض له مطار العاصمة الأفغانية كابول إلى كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

من نفذ انفجار مطار كابول وكيف؟.. مسؤولون أمريكيون يجيبون
أكد مسؤولون أمريكيون سقوط قتلى وجرحى جراء تفجيرين دويا، اليوم الخميس، أمام البوابة الرئيسية في مطار كابول بـ أفغانستان.

مسئول أمريكي: انفجار مطار كابول هجوم منسق.. وهذه هي مخاوفنا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن مسئولين أمريكيين يتخوفون من إمكانية وقوع هجمات إرهابية جديدة في  كابول، بعد التفجيرين اللذين دويا في محيط مطار كابول.

طالبان تزعم تلقيها تحذيرا بهجوم محتمل قبل ساعات من تفجير مطار كابول |فيديو
أعلن مسؤول في طالبان لصحيفة “نيويورك بوست” أنهم “يفعلون كل ما في وسعهم” لمنع هجوم إرهابي محتمل في كابول، قبل ساعات فقط من وقوع الانفجارين المدمرين في العاصمة الأفغانية.

روما: القوات الأفغانية لم تطلق نيرانها صوب طائرة عسكرية إيطالية بمطار كابول

البيت الأبيض يأمر بتنكيس الأعلام حدادًا على ضحايا هجوم مطار كابول

رغم الانفجار الثالث.. رئيس وزراء بريطانيا: سنواصل إجلاء رعايانا من كابول حتى اللحظة الأخيرة
علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على الأحداث الوحشية التي تشهدها افغانستان بأن حكومته "ستواصل عملية الإجلاء" بعد أن استهدف مفجرون انتحاريون البوابات المزدحمة لمطار كابول بـ 3 انفجارات انتحارية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

مفاجأة.. طالبان تتهم القوات الأمريكية بالوقوف وراء تفجيرات مطار كابول
زعم المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الخميس، إن الانفجارات الأخيرة التي سمعت في منطقة مطار كابول نفذتها القوات الأمريكية من أجل “تدمير معداتها”.

البنتاجون يكشف عن تفاصيل تفجيري مطار كابول
كشف قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال، كينيث ماكينزي، عن بعض التفاصيل المتوفرة لدى البنتاغون حول الهجوم الذي استهدف مطار كابول والفندق القريب منه.

بايدن: سنجد قادة داعش في أفغانستان وسنرد عليهم
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، على مواصلة مهمة الإخلاء من العاصمة الافغانية كابول، قائلا: "سننجزها".

البيت الأبيض يأمر بتنكيس الأعلام حدادًا على ضحايا هجوم مطار كابول
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الجمعة، إنه سيتم تنكيس الأعلام في كل المؤسسات الفيدرالية الأمريكية حدادًا على ضحايا هجوم مطار كابول عاصمة أفغانستان.

البنتاجون يكشف آخر حصيلة لقتلى القوات الأمريكية في تفجيري مطار كابول
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان عاجل، ارتفاع حصيلة الضحايا العسكريين الأمريكيين في هجوم مطار كابول لـ 13 قتيلا و18 جريحًا.

أفغانستان .. حصيلة جديدة لقتلى ومصابي تفجير مطار كابول
أعلنت وزارة الصحة في أفغانستان اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري مطار العاصمة كابول إلى 90 قتيلاً و150 جريحًا.

السعودية .. قصف حوثي جديد يستهدف خميس مشيط
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في بيان عاجل له أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

الأمم المتحدة: إثيوبيا تتمزق وتشهد كارثة إنسانية
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن من أن الصراع في إثيوبيا قد امتد إلى خارج نطاق إقليم تيجراي، وأن كارثة إنسانية تحدث أمام أعيننا.

طالبان كابول مطار كابول تفجير مطار كابول بايدن

موضوعات متعلقة

أفغانستان .. طالبان تكشف عدد القتلى من عناصرها في تفجيري كابول

البيت الأبيض يرد على مطالب باستقالة بايدن بعد هجوم كابول

بعد تفجيري كابول .. مباحثات عاجلة بين أمريكا وبريطانيا

ترشيحاتنا

بارالمبياد طوكيو .. سامح عيد يتأهل لربع نهائي منافسات فردي رجال تنس الطاولة

بارالمبياد طوكيو .. رحاب رضوان تحطم الرقم البارالمبي وتحصد فضية رفع الأثقال

مجاهد يعلن موعد انتخابات اتحاد الكرة وموقف الجبلاية من غياب محمد صلاح

الدبابير الآسيوية القاتلة تغزو العالم من جديدة

أهالي قرية صندفا فى بنى مزار يستغيثون من انقطاع المياه المستمر

نتفليكس تكرم بطل فورمولا1 .. حياة مايكل شوماخر في فيلم وثائقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

عضو مجلس إدارة الزمالك يفجر مفاجأة بشأن ضم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وسر فشل صفقة حسام حسن

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

بارالمبياد طوكيو .. رحاب رضوان تحطم الرقم البارالمبي وتحصد فضية رفع الأثقال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ