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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث جهود وتمكينهم اقتصاديًا

محافظ أسيوط يلتقي بعض الأشخاص ذوي الهمم

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي عدد من ذوي الهمم

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل لذوي الهمم من متحدي الإعاقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وبعض مؤسسات المجتمع المدني من أجل توفير حياة كريمة لهم ودمجهم وتمكينهم اقتصاديا من خلال مساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" .

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 جاء ذلك خلال لقائه بعض الأشخاص من ذوى الهمم بديوان عام المحافظة بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.


في بداية اللقاء استمع المحافظ إلى طلبات بعض الأشخاص من ذوي الهمم والتي تمثلت في تفعيل دمجهم في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية ومشاركتهم في الفعاليات المختلفة بكافة القطاعات وتمكينهم اقتصاديًا فضلًا عن عقد لقاءات مستمرة معهم للوقوف على طلباتهم وايجاد الحلول العاجلة لها.


وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم ومسئولي التضامن الاجتماعي بتفعيل دمج الأشخاص ذوي الهمم بكافة الفعاليات والرحلات والأنشطة التي يتم تنظيمها مشيرًا إلى دعمه الكامل للأشخاص ذوي الهمم لدمجهم في مختلف القطاعات وخاصة التربية والتعليم والشباب والرياضة وتوفير صالات رياضية وملاعب لمساعدتهم على ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية المتنوعة وتأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات المختلفة لافتاً إلى مساعدتهم في توفير فرص عمل لهم من خلال مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتتناسب مع احتياجاتهم فضلًا عن مساعداتهم على تسويق منتجاتهم مشيدًا بجودة المنتجات التي قام بعرضها ذوي الهمم من مستحقي المشروعات الصغيرة في الفعاليات التي نظمتها المحافظة لافتًا إلى تنظيم العديد من الفعاليات لتوزيع المشروعات الصغيرة "أفران بوتاجاز – ماكينات خياطة " على السيدات المعيلات وذوات الهمم وفقًا للأبحاث التي يقوم بها مسئولي وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.


وأوضح محافظ أسيوط أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام السيدات المعيلات وذوي الهمم من الأسر الأكثر احتياجًا مع استمرار توزيع المشروعات المولدة للدخل عليهن بصفة دورية للمساهمة في دعم وتحسين دخلهن ومستوى معيشتهن وتوفير حياة كريمة لهن طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين عن طريق تنفيذ مثل هذه المبادرات والمشروعات على أرض الواقع مطالبًا المستفيدات بالجد والإجتهاد في العمل مع الإرادة والعزيمة والتصميم على النجاح حتى يتحقق مردود هذه المبادرات والهدف منها والتمكين الاقتصادي لهن موجهًا مسئولي التضامن الاجتماعي بمتابعة المشروعات والمساعدة في تسويق منتجاتهن كما ناشد جميع الأشخاص من ذوى الهمم بالتوجه إلى وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة لتقديم طلباتهم وشكواهم لفحصها وايجاد الحلول العاجلة لهم.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد ذوى الهمم متحدي الإعاقة التضامن الاجتماعي المجتمع المدني حياة كريمة

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