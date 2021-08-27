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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة كبتاجون

السعودية
السعودية

واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فى السعودية جهودها في التصدّي لمحاولات أرباب التهريب، حيث تمكنت من إحباط ست محاولات لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة من حبوب الكبتاجون بمنفذ الحديثة، عُثر عليها مُخبأةً ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وقالت الهيئة وفق صحيفة سبق :"عند خضوع عددٍ من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطرق فنية مختلفة، لكنها اصطدمت بكفاءة منسوبي الهيئة في المنفذ وخبرتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات".

وأضافت: في المحاولة الأولى التي تمّ إحباطها عُثر على (145340) حبة كبتاجون مخبأة داخل أنبوبة العادم (الشكمان) الخاص بإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وذلك بعد أن تمّ عزله بمادة العزل الحراري.

وأردفت: قاد الحضور الذهني لمنسوبي الهيئة لإحباط المحاولة الثانية التي كانت عبارة عن إرسالية "دبس رمان" أخفى بداخلها المهرب (73988) حبة كبتاجون، وذلك في مخبأ جرى إعداده لغرض التهريب أسفل جهاز التبريد الخاص بالشاحنة التي تحمل الإرسالية.

وتابعت: في المحاولة الثالثة؛ تمكن منسوبو الهيئة في المنفذ من إحباط (95950) حبة كبتاجون، كانت مُخبأةً داخل بطاريات شاحنة، وذلك بعد تفريغها من أجزائها الميكانيكية، وتعبئتها بالحبوب بطريقة فنية.

وقالت الهيئة: المنفذ الجمركي تمكّن أيضاً من إحباط محاولة تهريب رابعة، وذلك بعد العثور على (450867) حبة كبتاجون مخبأةً داخل ثلاثة صناديق تمّ تصنيعها لغرض التهريب أسفل جهاز تبريد إحدى الشاحنات القادمة.

وأضافت: في المحاولة الخامسة التي تم إحباطها؛ كانت هناك إرسالية "حجر رخام" أخفى فيها المهرب (188370) حبة كبتاجون بعد أن قام بتجويف طبليات الأخشاب الحاملة لأحجار الرخام خصيصاً لغرض التهريب، بينما في المحاولة السادسة؛ تم إخفاء (217340) حبة كبتاجون في الإطار الاحتياطي للشاحنة.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص من مستقبلي تلك الكميات داخل المملكة.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية حبوب الكبتاجون منفذ الحديثة مادة العزل الحراري

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