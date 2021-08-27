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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسفاف فني ... بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا ومطربي المهرجانات

حمو بيكا
حمو بيكا

قال المحامي محمد ميزار الذي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مطربي المهرجانات داخل مصر، وكذلك منتجي هذا المحتوى بكافة وسائل الإنتاج ومروجيه عبر أي وسيلة تقنية مرئية أو مسموعة، أن هذا البلاغ ضد الإسفاف الفني.

 

وأضاف محمد ميزار خلال تصريحات تليفزيونية مساء أمس الخميس ، أن هذه الحملة تهدف لمواجهة المحتوى الهابط الذي تقدمه ما يعرف بأغاني المهرجانات، والبلاغ ليس مقصورا على حمو بيكا وحسن شاكوش وحنجرة وكسبرة فقط، إنما يمتد إلى 23 شخصا مما يطلقون على أنفسهم "مطربي المهرجانات"، ومروجي هذا النوع من المحتوى.

وتابع، أن البلاغ حمل الرقم 92410، وهناك إجراءات قوية جدا من مكتب النائب العام وتم تحويل البلاغ إلى محكمة استئناف الإسكندرية لفحص محتوى هذا البلاغ وتحويله للنيابة المختصة للتحقيق فيه.

 

وأردف، أن نقابة المهن الموسيقية عاجزة تماما عن مواجهة هذه الظاهرة، وجميع النقاد اعتبروا هذه المهرجانات ظاهرة وتنتهي ولكن خابت توقعاتهم وانتشرت المهرجانات بشكل كبير.

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تلاقي ناس متسخرين ليك.. حمو بيكا يوجه رسالة لـ جمهورة | شاهد

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الكمال لله وحده.. حمو بيكا يرد على منتقدي كتاباته على فيس بوك

حمو بيكا يوجه رسالة لمتابعيه:

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا ، رسالة لـ متابعيه من خلال نشره تدوينه عبر حسابة بـ موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

 

وكتب بيكا :" مشوفتش حاجه بتعود عالإنسان بكل جميل قد تمني الخير للآخرين، تلاقي أبواب بتفتح في وشك و انت شايفها مقفولة بالضبة و المفتاح  .

 

واضاف بيكا :  تلاقي ناس متسخرين ليك مكنتش تتوقع وجودهم ، تلاقي تعويض في حاجات كتير في حياتك مكانتش تخطر على بالك ، بتعيش بقلب علطول سعيد و راضي ، مفهوش شر أو أذى لحد ، و بتلاقي دايمًا خير ربنا بيكتبهولك في كل خطوة .

 

ويذكر ان علق مطرب المهرجانات حمو بيكا على هجوم بعض الناس عليه بسبب كتاباته على صفحته الشخصية بفيس بوك.

 

وكتب  حمو بيكا : طب وايه يعني عندي  اخواتي وقرايبي بيقرولي وبيكتبولي اللي انا عايزه؟ 
ببساطه محدش فينا اتولد عارف كل حاجة! 
كلنا كنا مغيبين عن كل حاجة  وكلنا جهلة  الدكتور جاهل عن المحاماة  والمحامي جاهل عن المحاسبة  والمحاسب جاهل عن المهندس 
"الكمال لله وحده "- محدش كامل 
وزي ما قولت انا منولتش شرف التعليم بس اتعلمت ازاي اشتغل واشيل مسؤولية ".

وتابع  حمو بيكا: " ازاي اشقي من صغري ومقولش لحد اديني   زي ما انا اتعلمت حاجات كتير جداً في الحياة - انت يا متعلم هتفضل جاهل بيها فإن حد يكتبلي او يقرالي .. دي حاجة متخصش حد في الدنيا صباحكم فل وجمعه مباركة عليكم جميعاً".

محمد ميزار حمو بيكا حسن شاكوش حنجرة وكسبرة اغاني المهرجانات مطربي المهرجانات

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