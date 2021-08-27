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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلالة على تاريخ مصر الخالد.. متحدث الرئاسة يستعرض تاريخ مدينة الفسطاط.. فيديو

بسام راضى
بسام راضى

 

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " مقطع فيديو.

 

تناول مقطع الفيديو المشروع القومى "حدائق الفسطاط" الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة ٥٠٠ فدان بقلب القاهرة التاريخية… إطلالة على تاريخ مصر الخالد.

 

واستعرض الفيلم تاريخ مدينة الفسطاط التي أنشئت عام ٦٤١ ميلادي على يد عمرو ابن العاص ويتوسط موقعها معالم القاهرة والجيزة.

 

ويستهدف المشروع القومي "حدائق الفسطاط" تطوير منطقة مسجد عمرو ابن العاص، منطقة الحفريات، متحف الحضارات، بحيرة عين الحياة، مسجد أبو السعود الجارحي، مجمع الأديان، منطقة التلال، وتم وضع تصور عمراني يربط بين هذه العناصر من خلال ثماني مناطق رئيسية
كما يضم المشروع منطقة الاسواق التي تحتوي على ساحة ومسجد عمرو ابن العاص وأنشطة تجارية للحرف التقليدية المميزة للمنطقة وتطل على منطقة الحفريات.

 

واستعرض الفيلم أيضا منطقة الوادي الذي يقع على تلال مميزة وتحتوي على مسرح الوادي وبحيرة الزهور المصرية وتحتضن صفوفها أنشطة احتفالية كالأفراح والحفلات الخاصة بالإضافة إلى مسار الدراجات والتريض.

 

وتقع بجانب منطقة الوادي منطقة الحدائق التراثية التي ستحتفل بالإرث النباتي المصري واقع في محيطها الساقية الدوارة، كما تناول الفيديو بحيرة عين الحياة التي سيتم على ضفافها إنشاء المطاعم والمقاهي المميزة وساحة العروض الفنية والحفلات الموسيقية.

 

كما استعرض الفيلم المنطقة الثقافية بالمشروع والتي تحتوى على متحف الحضارات والحدائق الإسلامية وحديقة أعمال النحت ومنطقة المغامرات المخصصة لأنشطة الأطفال.

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