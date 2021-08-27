إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص بعمود إنارة بـ أسيوط

أصيب 7 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بشارع الجامعة بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة ووجود مصابين.



انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَن من المعاينة الأولية اصطدام سيارة ميكروباص رقم "9132 ي ط أ" بعمود إنارة بالطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة "فرحان.س.س" ٢٨ سنة، و"مهند.أ.ع"١٤ سنة، و"خالد.ح. ج" ٢٨ سنة، و"عادل.ج.ع" ٦٠ سنة، و"وليد.م.ر" ١٧ سنة، و"عاطف.أ.م" ٤٨ سنة، و"عصام.ر.م" ٢٨ سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الإيمان العام، وجاري تحرير محضر اللازم.

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