عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلة نور وركن الخط بجناح الأزهر.. أنشطة تجذب رواد معرض الإسكندرية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

يشهد جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب إقبالًا متزايدًا كل يوم من رواده؛ نظرًا لما يقدمه من أنشطة متنوعة، ومناسبة أركانه لجميع الأعمار؛ ما بين ركن للأطفال وآخر للتربية الفنية وركن للفتوى به مفتون ومفتيات من مجمع البحوث الإسلامية، وركن للخط العربي يجذب مختلف الأعمار، وركن المخطوطات، وركن للمركز الإعلامي للتعريف بجهود الأزهر وأنشطته وأحدث الأخبار والموضوعات، ومنفذ بيع للكتب.

جناح الأزهر

يقول أحمد شحاته، من سكان الإسكندرية، وهو أب لثلاثة أولاد سيف الدين ولوجين وعبد الله، إنهم يأتون إلى معرض الإسكندرية الدولي للكتاب كل عام، ويخصون جناح الأزهر بزيارة خاصة، نظرًا لما يتمتع به الجناح من تنوع في الأنشطة والمجالات.

 

وأشار إلى أنه قد جاء بزوجته وأولاده العام الماضي إلى جناح الأزهر وحصلوا على أعداد من مجلة نور وأعجبهم ما بها من جودة في المحتوى والرسم وتوصيل معلومات قيمة، وأنهم جاءوا إلى جناح الأزهر مرتين خلال أسبوع واحد للاستفادة مما يقدمه.

أما محمود أحمد، طالب بالفرقة الثانية كلية الطب بجامعة أسوان، فيشير إلى أنه سمع بجناح الأزهر من أحد أصدقائه فقرر زيارته وكتابة اسمه وأسماء أسرته في ركن الخط العربي الذي يقوم عليه الفنان والخطاط الأزهري إسماعيل عبده.

 

وأكد اهتمامه كذلك بالكتب التي تناقش القضايا الفكرية والوعي الديني وكتب التنمية البشرية، ورغم أن هذه هي الزيارة الأولى له لجناح الأزهر لكنه عبر إعجابه به وسعادته بهذه الزيارة.

 

ويتفقد زوار معرض الإسكندرية جناح الأزهر بأركانه المختلفة، ويلتقي الجميع في نهاية الجولة عند ركن الخط.

 

وتقول الدكتورة لبنى الشرقاوي، طبيبة أسنان بالإسكندرية، إنها زارت جناح الأزهر لأول مرة هذا الأسبوع وكان هذا ضمن جولتها في المعرض، فوجدت نفسها بحاجة إلى زيارة أخرى للجناح لما يتميز به من بين أجنحة المعرض من تنوع في الأركان والأنشطة.

مجلة نور وركن الطفل عمومًا، قبلة الأسر التي لديها أطفال، لممارسة بعض الأنشطة والحصول على أعداد من المجلة التي تحوز اهتمامًا عربيًّا ويتم ترجمتها لعدة لغات.

 

وعنه؛ تقول الدكتورة سلمى السيد، دكتورة صيدلية، إن هذه هي المرة الثالثة التي تزور فيها جناح الأزهر رفقة طفلتها ليلى وصديقتها الدكتور سلمى التي جاءت بابنها نوح وحصلت له على أعداد من المجلة ولولديها التوأم زياد وعبد الرحمن البالغان من العمر 5 سنوات، معبرين عن إعجابهم بما تقدمه المجلة من محتوى فريد ومتنوع.

 

ويؤكد خالد إبراهيم، وعمرو ربيع، المشرفان على ركن الطفل ومجلة نور بجناح الأزهر، أنما يستقبلان الكثير من الأسر يوميا وهناك إقبال على هذا الركن، للاطلاع على أحدث إصدارات المجلة والكتب الدينية للأطفال، وعرض أجزاء من مجموعة مسلسلات للأطفال تنتجها الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، أبرزها مسلسل «نور وبوابة التاريخ»، الذي تم ترجمته إلى البرتغالية وتم عرضه في البرازيل، وحصل على جائزتي محمد بن راشد العالمية وجائزة الإنتاج المتميز من المجلس القومي لحقوق الإنسان بإجماع لجنة التحكيم.

الأزهر معرض الإسكندرية مجلة نور ركن الطفل الرابطة العالمية

ترشيحاتنا

خطة بديلة | البدرى يستعد لغياب صلاح.. والكاف يطالب الإنجليز بالمساواة مع «اليورو»

احذر.. 5 مخالفات تؤدي إلى سحب وحدة الإسكان الاجتماعي بعد تخصيصها

بعد قليل .. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي في الدوري

ميسي يشارك في تدريبات سان جيرمان استعدادًا لمباراة ستاد ريمس

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن سلسلة لاب توب Mi Notebook Pro وNotebook Ultra.. ومحكمة روسية تغرم تويتر وفيسبوك وواتسآب

أحرقت نفسها أمام المحكمة.. مصرع فتاة تعرضت للاغتصاب من عضو برلمانى بالهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. كريستيانو رونالدو يعود رسميًا لـ مانشستر يونايتد

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

أسباب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أشرف زكي يكشف حقيقة تدهور حالة نضال الشافعي الصحية

مصرع 3 شباب سقطوا أسفل عجلات قطار بمحطة بركة السبع في المنوفية

مصدر أمني يكشف حقيقة رسائل نزيل من داخل السجن

كنا قريبين من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

فيديو جراف.. ما هي سلالة إبسيلون الخطيرة

فيديو جراف.. نار يا حبيبي نار.. 4 صفقات جديدة في الأهلي وأبرز الراحلين

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ