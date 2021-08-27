عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سياسي أردني يكشف عن دلالات وتوقيت زيارة الملك عبد الله الثاني لـ روسيا

صدى البلد

أكد الدكتور حسن المومني المحلل السياسي الأردني أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية بالجامعة الأردنية، أن الزيارة التي قام بها الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية مهمة في السياق الثنائي.

 

لافتاً أن العلاقة بين البلدين شهدت تنامياً خلال العقدين الأخيرين  خاصة أن هناك نوعا من الكيمياء الشخصية بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

 

وأوضح "المومني"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القمة ناقشت سياقات ثنائية اقتصادية أمنية عسكرية وتصدرت الأزمة السورية المباحثات والتي كانت سببا في تقارب فعلي بين البلدين خاصة أن كلاهما يعملا جاهدين على مسألة التنسيق باعتبار أن سوريا تلامس المصالح الاستراتيجية الاردنية نتيجة الواقع الجيوسياسي وهذه الزيارة حقيقة تأتي على خلفية نشاط دبلوماسي للملك في ضوء اللقاء الذى جمع بين الرئيس الأمريكي بايدن وملك الأردن.

 

وأضاف المومني: كما تأتي المباحثات بشأن سوريا على خلفية التوتر الجاري في منطقة الجنوب واهميتها الاستراتيجية وتأثيرها على الأمن الوطني للأردن، مشيراً إلى أن روسيا قوة مؤثرة ومحورية في الأزمة السورية وبالتالي لابد من الوقوف على الواقع للموقف الروسي والتنسيق . 

 

كما أشار "المومني"، إلى القضية الفلسطينية والتي حظت بجانب كبير من المباحثات لاسيما بعد التنسيق العربي  في ظل إدارة بايدن خصوصا هناك تفاؤل في ضوء التنسيق العربي الأمريكي و الأردني المصري الفلسطيني في هذا الاتجاه، إضافة إلى تطورات الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها على المنطقة والأقليم.

الملك عبدالله المملكة الأردنية الهاشمية فلاديمير بوتين

ترشيحاتنا

خطة بديلة | البدرى يستعد لغياب صلاح.. والكاف يطالب الإنجليز بالمساواة مع «اليورو»

احذر.. 5 مخالفات تؤدي إلى سحب وحدة الإسكان الاجتماعي بعد تخصيصها

بعد قليل .. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي في الدوري

ميسي يشارك في تدريبات سان جيرمان استعدادًا لمباراة ستاد ريمس

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن سلسلة لاب توب Mi Notebook Pro وNotebook Ultra.. ومحكمة روسية تغرم تويتر وفيسبوك وواتسآب

أحرقت نفسها أمام المحكمة.. مصرع فتاة تعرضت للاغتصاب من عضو برلمانى بالهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. كريستيانو رونالدو يعود رسميًا لـ مانشستر يونايتد

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

أسباب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أشرف زكي يكشف حقيقة تدهور حالة نضال الشافعي الصحية

مصرع 3 شباب سقطوا أسفل عجلات قطار بمحطة بركة السبع في المنوفية

مصدر أمني يكشف حقيقة رسائل نزيل من داخل السجن

كنا قريبين من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

فيديو جراف.. ما هي سلالة إبسيلون الخطيرة

فيديو جراف.. نار يا حبيبي نار.. 4 صفقات جديدة في الأهلي وأبرز الراحلين

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ