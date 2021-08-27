تنسيق الكليات 2021|عميد حاسبات ومعلومات حلوان يكشف عن برنامج هندسة البرمجيات

تقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان العديد من البرامج الدراسية والتخصصات المميزة والفريدة فى إعداد خريج متوافق مع متطلبات سوق العمل، وفى هذا الاطار يوضح عميد الكلية البرامج الدراسية المتواجدة بها.

قال الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان هي أول كلية حاسبات في مصر تنشيء برنامج خاص بـ هندسة البرمجيات والذي تم اعتماده في عام 2006 وحذت بعد ذلك حذوها كليات الحاسبات بالجامعات المصرية الأخري.



وصرح الدكتور امام فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" الى أن صناعة البرمجيات أصبحت جزءا من الاقتصاد العالمى ولذلك يهدف برنامج هندسة البرمجيات الى إعداد خريج قادر على بناء النظم البرمجية وتطويرها وفق منهجيات هندسية مجربة، ومعايير قياسية معتمدة مع مراعاة عناصر الجودة، والتكلفة، والاعتمادية للنظم المطورة.



وأوضحت الدكتورة منال عبد القادر قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن برنامج هندسة البرمجيات يقبل طلاب الثانوية العامة علمى رياضة و علمى علوم والحاصلين على الحد الأدنى لقطاع الحاسبات.

وبينت أن نظام الدراسة بالبرنامج يعتمد على الساعات المعتمدة ويشترط للتخرج اجتياز الطالب 132 ساعة معتمدة، وان البرنامج يوفر فرصا لتدريب الطلاب في شركات البرمجيات الكبرى من أجل تأهيلهم لسوق العمل.

ويهدف برنامج هندسة البرمجيات إلى إعداد خريج قادر على تطبيق مفاهيم الحوسبة والرياضيات في مجال تخصص هندسة البرمجيات، تحليل المسائل وإيجاد الحلول المناسبة لحوسبتها وتصميم الأنظمة المحوسبة وكافة مكوناتها، وتطبيقها، وتقييمها بناءً على المتطلبات.

ويؤهل البرنامج الخريج للعمل فى مجالات مختلفة منها مبرمج نظم، محلّل نظم، مصمّم نظم، مطوّر برامج، محلل بيانات ومهندس صيانة برامج.

كان قد الفت الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تقدم مجموعة من البرامج المميزة ومن أهمها برنامج هندسة البرمجيات والذى يعتبر من أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في مجالات علوم الحاسب ونظم المعلومات.

كما أوضح نجم أن البرنامج يقوم بإعداد خرج لديه من المعرفة و المهارات ما يؤهله للمنافسة على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى.