تنسيق الجامعات 2021| إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. غدا

أكد مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق تعلن ظهر غد الأحد في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .



وأضاف مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن المؤتمر سيعقد بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق .

وأشار مكتب التنسيق إلى أن النتائج سيتم إعلانها للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق .





وأكد أنه سيتم إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات الهندسية و كليات القطاع الطبى ، وسيتم إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية بتنسيق القبول بالجامعات 2021 .



يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.