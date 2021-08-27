محطات في حياة الإعلامي حمدي الكنيسي.. أول مراسل حربي ورئيس الإذاعة الأسبق

رحل عن عالمنا، الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة الأسبق وأول نقيب للإعلاميين، بعد صراع مع المرض، وأعلن الإذاعي علي الكنيسي، عن وفاة الإعلامي الكبير، عصر اليوم الجمعة، عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك»، وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى صديقي الذي علمني الكثير، وأدين له بالفضل في تشكيل حياتي، وأبي الثاني الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، والدفنة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري في 6 أكتوبر.

الراحل حمدي الكنيسي

والده سر نشأته مثقفا

تربى وسط الحدائق في شبرا النملة، وتربى في نشأة ثقافية، بدأ حياته بكتابة مقال صغير وهو في سن الحادية عشرة، وكانت سعادته غامرة بنشرها، وبعدها كتب قصة قصيرة، وعرضها على شقيقه الذي صدمه موقفه برفض قراءتها، وكان لدى والده عادة، وهي الجلوس وسط حديقة المنزل مع السبرتاية لقراءة المجلات والكتب، وممنوع الإقتراب منه، إلا أن حمدي تشجع واقترب من الحديقة، ولمحه والده وطلب منه الاقتراب، وأبلغه حمدي أنه كتب قصة كثيرا، وحكى له ما دار مع شقيقه، وبالفعل قرأها الوالد وأعجب بها، ونصح حمدي بالإهتمام بالقراءة حتى يكون كاتبا متميزا.

من مدرس إنجليزي إلى اليونسكو

حصل الراحل حمدي الكنيسي، على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961، وعمل مدرسا للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي، قبل أن يترك مهنة التدريس ويتم تعيينه في الإذاعة المصرية في 31 أكتوبر عام 1963 «قارئ نشرة» بالبرنامج العام، كما شارك في إنشاء «مراقبة البرامج الثقافية والخاصة» عام 1966، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى كونه أحد أبرز مراسلي مصر الحربيين للإذاعة في أثناء حرب أكتوبر 1973، إضافه إلى تقلده عدة مناصب دولية، منها عمله خبيرًا دوليًا في الإعلام لدى اليونيسكو من عام 1975 وحتى عام 1977، كما عمل مستشارًا إعلاميًا لمصر في لندن ونيودلهي من عام 1980 وحتى عام 1984.

الكنيسي

إعجاب السادات به بسبب «غل» إسرائيل

كان الراحل حمدى الكنيسى، المذيع الوحيد، الذي يقدم برنامجين خلال فترة حرب أكتوبر، وهما «صوت المعركة، ويوميات مراسل حربى»، الذى كان يبث فيهما ما كان يسجله من لقاءات مع الجنود على الجبهة، وبعد أيام من حرب أكتوبر، شكلت إسرائيل لجنة لبحث أسباب هزيمة الجيش الإسرائيلى، وكانت منبثقة منها لجنة أخرى لبحث أسباب انتشار برنامج «صوت المعركة»، بين الإسرائيليين المتحدثين بالعربية والفلسطينيين، وعلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بهذه اللجنة، وهو ما أكده الإعلامى حمدى الكنيسى فى أحد حواراته الصحفية، بقوله: «اتصل السادات بوزير الإعلام في ذلك الوقت الدكتور جمال العطيفى، وقال له "عايز أعرف حمدى الكنيسى بيتكرم ولا لأ.. ده قالب دماغ إسرائيل"»، واستكمل الكنيسي: «هنا طلبنى وزير الإعلام، وقال لى إنه سيكرمنى ليس لطلب الرئيس، ولكن لأني كادر سياسى هائل، وأنه سيرقيني ترقيتين، ولكني رفضت الترقية، وقلت له "لا تخدش العلاقة بينى وبين هذا الدور الوطنى"، وطلبت أن يتم إنشاء نقابة للإعلاميين، ووعدنى ببحث الأمر، لكنه خرج فى تعديل وزارى ونسينا الموضوع».

تغطية حرب أكتوبر

الكنيسي المناضل يحقق حلم نقابة الإعلاميين

ظل حلم إنشاء نقابة للإعلاميين يراود الإعلامى حمدى الكنيسى، وظل يطرق كل الأبواب من أجل تحقيق الحلم، حتى تحقق هذا الحلم عام 2016، وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التأسيسية برئاسته، وصار الكنيسى رئيسا للجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، وحصل على أول عضوية بها، بسبب حالة الإنفلات والفوضى والعشوائية، التي شهدها الإعلام في الفترة السابقة، ما تطلب ضرورة التعجيل بإنشاء نقابة الإعلاميين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع، وفقاً للمنظومة الإعلامية التي نص عليها دستور 2014.

نقابة الإعلاميين تنعي الراحل

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الإذاعي القدير حمدي الكنيسي، الذي وافتة المنية اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وقال نقيب الإعلاميين، في بيان للنقابة منذ قليل، إن الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي كان رمزا إعلاميا كبيرا وأستاذا وأبا، تعلمنا منه الكثير على المستوى الشخصي والأخلاقي، والعمل الإداري والمهني، وهو من رواد الإذاعة المصرية، حيث التحق بها عام 1963 وقدم العديد من البرامج منها «ليالي الشرق»، و«الرياضة العربية في أسبوع»، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

وقاد قوافل صوت العرب للاحتفال بالثورات العربية وأهم برامجه «مع العمال العرب»، «دعوة على السحور»، وعمل مذيعًا للنشرة في البرنامج العام، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للإذاعة المصرية عام 1997 حتى 2001.

وكان الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، قد توفي عصر اليوم، عن عمر ناهز 80 عاما بمستشفى المعادي العسكري إثر تعرضه لوعكة صحية ألمت به عقب عيد الأضحى المبارك.