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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط

نتيجة تظلمات الثانوية
نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعلانها على رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط على https://tazalom.emis.gov.eg/ ، ثم ادخال الرقم القومي للطالب بشكل صحيح ، ثم ادخال البريد الموحد ، ثم ادخال كلمة مرور البريد ، ثم يتم الضغط على تسجيل دخول.

 وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الثانوية العامة 2021 ، استغلوا فكرة إتاحة تظلمات الثانوية العامة 2021 بالمجان لأول مرة هذا العام ، وقدموا تظلمات فى جميع المواد التي لم يحصلوا فيها على المواد النهائية ، خاصة بعد أن اكتشفوا ان آلية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 إلكترونية عبر الانترنت ولا تحتاج لأي مجهود.

تظلمات الثانوية العامة 2021

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  أي طالب ثانوية عامة في مصر ستثبت تظلمات الثانوية العامة 2021 أحقيته في درجات زيادة غير محسوبة، سيتم فوراً منحه حقه كاملاً.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خط ساخن لـها ، لتسهيل مهمة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 على جميع طلاب الثانوية العامة. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه لأي استفسار بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021 يمكن لمن يهمه الأمر الاتصال على رقم 19368 

وقد وصل اجمالي عدد تظلمات الثانوية العامة 2021 لأكثر من 300 ألف تظلم .

وكان قد رصد موقع صدى البلد تساؤلات كثيرة من طلاب الثانوية العامة 2021 بشأنها ، حيث تساءل معظم الطلاب عن مدى صحة التحذيرات المتداولة على السوشيال ميديا والتي تزعم "ان تظلمات الثانوية العامة 2021 قد تتسبب في تقليل درجات الطلاب المتظلمين، وهو الأمر الذي قد يضر بمستقبلهم فيما يخص الدراسة الجامعية.

وزير التعليم : التظلمات مالهاش علاقة بالدرجات

وفي هذا الشأن نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم صحة هذا الكلام شكلا وموضوعا ، مؤكدةً أن تظلمات الثانوية العامة 2021 لا تهدف أبدا لـ تقليل درجات الطلاب المتظلمين.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :  تختص تظلمات الثانوية العامة 2021 بالتحقق من نسبة ورقة الاجابة لصاحبها  ، و التأكد من تصحيح كل الاسئلة ، و التأكد من الرصد الصحيح للدرجات ولكنها لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام.

وأضاف وزير التربية والتعليم : تقدير الدرجات هو شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية وينفذه المصحح ، وبالتالي لا يجوز أن تكون محلا لـ تظلمات الثانوية العامة 2021.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن تظلمات الثانوية العامة 2021 ، تتبع نفس الفلسفة ولكن بآليات الكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجاني ايضا للتيسير على الطلاب.

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