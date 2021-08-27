60 دقيقة.. أبوجبل ينقذ مرمى الزمالك من مباغتة البنك الأهلي

مرت 60 دقيقة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة

حرمت العارضة لاعبي الزمالك من تسجيل هدف التقدم على البنك الأهلي في الدقيقة 15 من عمر المباراة، في هجمة هي الأولى خلال الربع ساعة الأولى من المباراة.

ومرر إمام عاشور كرة عرضية رائعة بالمقاس على رأس محمود علاء الذي سدد الكرة برأسية متقنة ولكنها ارتطمت بالعارضة وحلت محل حارس مرمى البنك الأهلي.

وسدد إمام عاشور لاعب الزمالك صاروخية نحو مرمى أحمد السعدني حارس مرمى البنك الأهلي، ولكن تصدى لها السعدني ببراعة شديدة وأبعدها عن مرماه.

وحاول البنك الأهلي أن ينظم هجمة مميزة على مرمى الزمالك، وبالفعل وصل إلى مرمى أبو جبل الذي تألق ومنع اهتزاز شباكة بعد ابعاده لتسديدة قوية من فادي فريد.

لم يتبدل الأداء كثيرا مع بداية شوط المباراة الثاني، وبدأ الزمالك في الاستحواذ عى الكرة والبنك الأهلي يدافع بقوة.

وفي ركلة حرة مباشرة من مكان خطير لصالح البنك الأهلي سددها فادي فريد مباشرة على مرمى أبو جبل، الذي تصدى للكرة بصعوية بالغة وأبعدها عن مرماه.

وأجرى باتريس كارتيرون تبديل في الدقيقة 55 من عمر المباراة بنزول شيكابالا بدلاً من مروان حمدي لتغيير الشكل الهجومي، بسبب عدم تسجيل أهداف.

ويضم تشكيل البنك الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى : أحمد السعدني

خط الدفاع : بهاء مجدي – أمير مدحت – محمد دبش - محمد مصطفى ميدو

خط الوسط :– محمد فتحي – محمود قاعود – محمد بن عبد الله مثناني – محمود سيد - كريم بامبو

خط الهجوم: فادي فريد

بينما دخل الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد ابوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي