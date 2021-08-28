الصحة : لا يوجد لقاح نسبة فعاليته 100 % والتنوع أمر ضروري

قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، رئيس الادارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة ، ان لقاح كورونا كانت اولى خطوات تجربته تمت على حيوانات التجارب ثم الشرائح البشرية ثم دراسة الفاعلية والسلامة وتأثيره على المدى البعيد .



وأضاف " عبد الفتاح " ، خلال استضافته ببرنامج اخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، انه لا يوجد لقاح فى العالم فاعليته ١٠٠٪ لافتا الى ان التنوع بوجود العديد من اللقاحات فى دول العالم مفيد لكافة البلدان وليس كما يدعى البعض انه مضر .

ولفت الى ان اكتشاف اكثر من لقاح ضد كورونا خلال عام وعلاج الحالات المصابة به يعد منحة آلهية عظيمة خاصة انه مرض تنفسى والوفيات منه فى كافة دول العالم ليست بالرقم الضخم مقارنة بأمراض وبائية اخرى .

واكد انه لا توجد دولة ستقوم بالتضحية بشعبها وتقوم بتطعيمه بلقاح غير مضمون خاصة ان لقاحات كورونا مرت بكافة مراحل التصنيع الآمنة مما لا يدعو مجال للشك والخوف من احتمالية وجود اثار جانبية سلبية للمواطنين ..

واشار إلى أن تعامل مصر مع جائحة كورونا جاء عن طريق ٤ محاور وسيناريوهات منع توافد الجائحة الى البلاد ، وثانيهما فى حالة انتقال الفيروس تبنى خطة للاكتشاف المبكر والترصد للفيروس ثم اجراءات التصدى والاستجابة للفيروس ويأتى المحور الرابع عن طريق التعافى من آثار الجائحة .



و قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 517 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237056 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.