اكتشاف مقبرة جماعية تعود لثلاثينيات القرن الماضي بأوكرانيا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها، عثر على رفات عظام بشرية، وعملات معدنية وأحذية، في موقع إطلاق النار الجماعي، بمدينة أوديسا في أوكرانيا.

خلال الحقبة المعروفة "بالإرهاب العظيم" في ثلاثيتان القرن الماضي، إبان حكم جوزيف ستالين للاتحاد السوفياتي.

آلاف الأشخاص أعدمتهم هناك الفرقة السوفياتية

وتشير الموجودات التي عثر عليها إلى أن آلاف الأشخاص أعدمتهم هناك الفرقة السوفياتية الخاصة زمن ستالين منذ سنة 1930، وفق المؤرخ ألكسندر بابيتش.

وتجري عمليات البحث الحالية في منطقة مالينوفسكي القريبة من مطار أوديسا، حيث يخطط العلماء للعثور على رفات الأشخاص الذين أعدموا منذ 1930.



