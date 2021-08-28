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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للشباب السعودي.. نظرة شاملة عن فولكس فاجن شيروكو 2021 | صور

للشاب السعودي ..
للشاب السعودي .. نظرة شاملة عن فولكس فاجن شيروكو 2021

تعتبر السيارة فولكس فاجن شيروكو موديل 2021 واحدة من السيارات التي تحظى بإقبال كبير داخل السوق العالمي، نسبة إلى اطلالة الهاتشباك الشبابية و امكانياتها القوية، و التي تختلف من ناحية القدرات الميكانيكية و الفنية بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية، و لاشك أن هذه النسخة تحمل اطلالة خارجية تتسم بالشراسة، مما تضيف انطباع فريد خاص بقدراتها الفنية.

و في اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن المواصفات الفنية للسيارة فولكس فاجن شيروكو و أسعارها داخل السوق السعودي للسيارات.

تأتي السيارة فولكس فاجن شيروكو بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 160 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 218 كم/ساعة، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من  0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8 ثوان.

و تحتوي أيضا النسخة فولكس فاجن شيروكو موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات ولكن بسعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 211 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 238 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الإمكانيات الفنية تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.9 ثانية.

بينما تنطلق السيارة فولكس فاجن شيروكو من نفس النقطة حتى تصل إلى 100 كم/ساعة خلال توقيت زمني يقدر بـ 6 ثوان فقط، و ذلك عبر محرك اخر بقوة 255 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

و تأتي السيارة فولكس فاجن شيروكو موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.256 متر للطول، و بعرض يقدر بـ 1.810 متر، و 1.404 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.578 متر، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 292 لتر.

أسعار السيارة فولكس فاجن شيروكو موديل 2021 داخل السوق السعودي :  

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TSI 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 242,550 ريال سعودي.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  STANDARD 2021محرك 2000 سي سي بسعر 242,550 ريال سعودي.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل R 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 293,700 ريال سعودي

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