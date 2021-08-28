أخبار الفن| فرح الزاهد تنجو من الموت.. حقيقة بيع مقنيات نور الشريف

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها حقيقة بيع مقنيات الفنان نور الشريف ، حقيقة تدهور حالة نضال الشافعي الصحية، فرح الزاهد تنجو من الموت، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشفت الفنانة الشابة ريم سامي؛ عن سر إقامتها حفلي خطوبة على رجل الأعمال طارق هيمن.

وقالت ريم سامي لصدى البلد: "أقمت أمس الخميس حفل خطوبة صغير مقتصر على العائلتين وبعض أصدقائي المقربين جدا".

نفي الدكتور أشرف زكي - نقيب المهن التمثيلية - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، ما تردد حول تدهور حالة الفنان نضال الشافعي الصحية، مشيرًا إلى أن الأخير حالته مستقرة ويستكمل علاجه الطبي.

وترددت أخبار في الساعات الماضية حول تدهور حالة نضال الشافعي الصحية بسبب إصابته بإنفجار في القولون وإجرائه جراحة عاجلة لإستئصال جزء منه.

أعرب الإعلامي طارق سعدة نقيب الإعلاميين عن حزنه الشديد لرحيل الإعلامي حمدى الكنيسي والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض بمستشفى المعادي العسكرى.

قال طارق سعدة في تصريح خاص لصدي البلد : أننا فقدنا إعلاميا كبيرا وقيمه كبيرة في مجال الإعلام حيث تعلمنا منه الكثير سواء على المستوى المهنى أو الشخصي وأنا شخصيا كانت علاقتنا بمثابة الأستاذ والتلميذ وكنا نتعامل سويا على إعلاء شئون المهنة والنقابة التي تم إنشائها على يده.

ببالغ الحزن والأسي نعى الدكتور عمرو الليثى - رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية - الاعلامي والاذاعي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة المصرية الأسبق ونقيب الإعلاميين السابق ، والذي وافته المنية اليوم الجمعة ، داعيًا الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وأوضح الدكتور عمرو الليثي اننا فقدنا قامة انسانية وشخصية وطنية مخلصة وإذاعيًا قديرًا أسس مدرسة إعلامية خرجت أجيالاً أثرت العمل الإذاعي والإعلامي في مصر والوطن العربي، واسهاماته في مجال الاعلام لا تعد ولا تحصي.

واختتم الدكتور عمرو الليثي نعيه، قائلًا: «رحم الله الاذاعي القدير حمدي الكنيسي واسكنه فسيح جناته».

أعرب الإعلامي والمحاور الكبير مفيد فوزي ، عن حزنه الشديد لوفاة الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي ، بعدما وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر يناهز 80 عامًا.

قال الإعلامي مفيد فوزي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «حمدي الكنيسي كما عرفته رجل له ملامح صارمة يتخللها ابتسامة وهو جاد للغاية، وعندما كان مديرًا للإذاعة كنت أقابله أحيانًا فيدعوني للعمل بالإذاعة، وأنا كنت غارقًا في التلفزيون لكني أعتقد أن حمدي الكنيسي الذي أهله لهذا المنصب هو ثقافته وله مرجعية مهنية».

حالة كبيرة من الجدل أثيرت عبر السوشيال ميديا بعد انتشار فيديو من حفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، ظهرت فيه خلال حفلتها أمس بالساحل الشمالي، وهي ترحب بمغني المهرجانات حمو بيكا، الذي حرص على حضور حفلتها.

وظهرت هيفاء وهبي بالفيديو وهي تتساءل عن حمو بيكا، ليقوم الأخير برفع يده ويذهب لها كي يصافحها، فقالت هيفاء: «حبيبي هاي.. محدش يزعلي حمو أنا بتابعه وبشوف كل فيديوهاته».

نشرت الفنانة فرح الزاهد - عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام - عدة صور لسيارتها المتهشمة بعد تعرضها لحادث سير مروع، والكنها طمأنت المتابعين على حالتها مؤكدة ان السيارة هي فقط التي تهشمت.

حرص صدى البلد على التواصل بشكل مباشر مع النجمة بوسي، للتأكد من حقيقة المعلومات المتداولة على السوشيال ميديا حول بيع مقتنيات النجم الراحل نور الشريف.

ونفت بوسي في تصريحات خاصة ما تردد حول بيع مقتنيات زوجها الراحل نور الشريف ، قائلة إن النسخ المعروضة لفيلم زمن حاتم زهران ليست من مكتبته الشخصية، وأن هذه النسخ أصبحت موجودة مجانًا مع تطول التكنولوجيا ونسخ الـDVD.