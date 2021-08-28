ماكرون: حريصون على دعم العراق في حربها ضد الإرهاب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تحرص على دعم العراق في حربها ضد الإرهاب وداعش، متابعا: فرنسا تسعى إلى تعزيز العلاقات مع العراق.



وأكد "ماكرون" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، على أن داعش تشكل تهديد واضح وكبير على كافة الدول، منوها إلى أن فرنسا تقف دائما بجانب العراق لمحاربة الإرهاب.



وأضاف أن فرنسا تشجع الدولة العراقية وتشيد بدورها في دعم النازحين واستقرار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.



ولفت إلى أن فرنسا خصصت ميزانية هامة لمساعدة المناطق المحررة من الإرهاب، وإعادة تطويرها.



وأوضح الرئيس الفرنسي أن الشركات والوكالات الفرنسية شريكة في مرحلة إعادة الإعمار في العراق، مضيفا “عملنا على تمويل مشاريع تنموية في العراق لإعادة بناء البنية التحتية”.



