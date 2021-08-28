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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسعار الذهب السبت 28 أغسطس

ذهب
ذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد" تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب اليوم السبت 28 أغسطس.

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 897 جنيها .

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 785 جنيها.

 

ووصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو  673 جنيها .

 

وسعر الجنيه الذهب 6280 جنيهات.
 

أسعار الذهب عالميا  

 

وقال عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة إنه في شهر أغسطس ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.4 % بسبب الدعم الذي حدث من المركز العالمي لتجارة الذهب والذي يحدد نسبة الانخفاضات لعدم انهيار أسعار الذهب بالأسواق العالمية، موضحا أن أعلى خط تم وضعه هو 11797 دولار للوقية.

 

وأضاف “راضي”، أن سعر الذهب الحالي هو السعر العادل، موضحا أن تجارة الذهب تنتظر قرار البنك الفيدرالي الدولي ليحدد سعر الذهب الحقيقي موضحا أن تأثر الذهب بالتضخم الذي حدث في أمريكا بالإضافة إلي انخفاض او ارتفاع  أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية  

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

أسعار الذهب اليوم 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب اخبار التوك شو اسعار الذهب استوديو برنامج صباح البلد عيار 24

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