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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يسعى لتعميق جراح آرسنال في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد آرسنال
مانشستر سيتي ضد آرسنال

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره آرسنال، اليوم، السبت، في قمة مباريات الجولة رقم 3 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لن تكون مهمة مايكل أرتيتا مدرب آرسنال، سهلة، عندما يواجه فريقه السابق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، وذلك في ظل الضغوط التي يتعرض لها للاحتفاظ بمنصبه.

وخسر آرسنال أول مباراتين بالدوري أمام برنتفورد الصاعد حديثا، ثم السقوط على أرضه أمام تشيلسي بطل أوروبا.

ورغم إنهاء الموسم الماضي بـ 5 انتصارات متتالية في الدوري، احتل آرسنال، المركز الثامن للموسم الثاني على التوالي، وكانت المرة الأولى التي أنهى فيها المسابقة في هذا الترتيب المتأخر لمواسم متتالية بين عامي 1973-1974 و1976 و1977.

 في المقابل، بدأ مانشستر سيتي موسمه بفوز ساحق 5-0 على نوريتش سيتي الجولة الماضية، وعمل أرتيتا مساعدًا للمدرب بيب جوارديولا بين عامي 2016-2019، لكن تكون مثالية للمدرب الإسباني.

ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر 11 مباراة بالدوري أمام آرسنال منذ الخسارة 1-2 في ملعب الإمارات بديسمبر 2015، وحصد 28 من 30 نقطة ممكنة أمام النادي اللندني بقيادة بيب جوارديولا.

وخسر آرسنال، كافة مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري أمام سيتي، حيث يشارك في أطول فترة من الهزائم المتتالية ضد منافس معين في تاريخ لقاءات الفريقين، ومع ذلك لا يشعر أرتيتا بالخوف.

وقال أرتيتا  لموقع آرسنال "أعرف أن الجماهير تشعر بخيبة أمل عندما تخسر على أرضك. يجب أن يكون هناك ردة فعل. لكن هذا مشروع سيحتاج لبعض الوقت".

وتعرض سيتي لضربتين خلال فترة الانتقالات هذا الأسبوع، بعدما أعلن هاري كين مهاجم توتنهام أنه سيبقى مع فريقه، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي عاد لفريقه مانشستر يونايتد، حيث لا يزال حامل اللقب دون بديل للهداف التاريخي سيرجيو أجويرو الذي انتقل إلى برشلونة.

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