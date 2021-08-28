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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جهاز العبور: نوفر سوقا بديلا حضاري للباعة الجائلين قريب من الكثافة السكانية

مدينة العبور أرشيفية
مدينة العبور أرشيفية

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى ، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ، إن انشاء المدن الجديدة تم بهدف تلافى كل المظاهر التى كانت تضر المواطن وكان التوجه السياسى يتضمن منع أى بؤر عشوائية تؤثر على جودة الخدمة بالمدن الجديدة .

وأضاف " الغيطى " ، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن جهاز مدينة العبور يحرص على اطلاق حملات دورية سواء صباحية أو مسائية للتصدى للباعة الجائلين والذين قاموا بالتعدى على الأرصفة والطرق ومنعوا الحركة المرورية للسيارات .

وأشار إلى أن جهاز مدينة العبور يقوم حاليا بتوفير سوق بديل حضارى للباعة الجائلين يستوعب حوالى إجمالى 85 بائع متجول فى مدينة العبور وتم اختيار مكان قريب من الكثافة السكانية بحيث يتيح للمواطنين شراء ما يلزمه من البائعين  ، وتم مراعاة تدشين اماكن انتظار كافية للأماكن التجارة المتواجدة داخل السوق .

وتابع أن مساحة السوق تبلغ 2500 متر يوجد به كافة الأنشطة التى يحتاجها المواطن للتسوق سواء السلع التجارية ، اللحوم والدواجن حيث أن جهاز مدينة العبور يهدف من وراء ذلك القضاء على مشكلة الباعة الجائلين ، وتوفير السلع التجارية وطرق لائقة للمواطنين  خالية من المظاهر العشوائية .


يذكر أن  المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس حمدي عبدالقوي، نائب رئيس الجهاز،  قد تفقد مؤخرا بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة والتي شملت أعمال التطوير والخدمات بالمدينة، للتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة.

وتضمنت جولة المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ومسئولى جهاز العبور، تفقّد الأعمال الجارية بميدان الحي الخامس بالمحور الرئيسي للمدينة، وكذا الأعمال الجارية بممشي وتراك الدراجات بمنطقة البفرزون بالحي التاسع والممتد حتي المحور الرئيسي بطول ٤ كم، كما تفقّد مسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بالسوق البديل للباعة الجائلين بالحي الثاني خلف المرور، ومشروع رفع كفاءة منطقة مركز خدمات الحي الأول (منطقة الورش سابقا).


وأثناء الجولة المرورية المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ومسئولى جهاز العبور، تم ضبط ومصادرة  ٣ مركبات "تروسيكل" مستخدمة في نبش القمامة، وتم التحفظ عليها وإيداعها بمقر الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

 

مدينة العبور الباعة الجائلين المدن الجديدة المشروعات الحركة المرورية برنامج

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