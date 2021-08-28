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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إيران من بغداد: يجب محاسبة أمريكا على اغتيال سليماني

وزير خارجية إيران
وزير خارجية إيران

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إنه يجب محاسبة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وأضاف عبد اللهيان في تصريح للتلفزيون الإيراني عقب وصوله إلى مطار بغداد الدولي للمشاركة في قمة دول جوار العراق: ”نقوم بمتابعة عبر الأطر القانونية والدولية قضية العمل الإرهابي للولايات المتحدة في اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني“.

وأوضح عبد اللهيان الذي يعد أحد الشخصيات السياسية في فيلق القدس الإيراني في الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي: ”يجب محاسبة الحكومة الأمريكية ومعاقبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي على أفعالهم“.

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كما زار وزير الخارجية الإيراني برفقة سفير بلاده في بغداد إيرج مسجدي موقع اغتيال قاسم سليماني وجمال جعفر المعروف بـ“أبو مهدي المهندس“ نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق.

وبعد ذلك اجتمع حسين عبد اللهيان مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مبنى وزارة الخارجية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الثالث من يناير 2020، اغتيال الجنرال قاسم سليماني عقب وصوله إلى مطار بغداد قادما من دمشق.

وجرت عملية الاغتيال عند خروج موكب سليماني والمهندس الذي كان في استقباله بطائرة مسيرة خارج مطار بغداد الدولي، وبعد عملية الاغتيال رد الحرس الثوري بقصف قاعدة عين الأسد التي توجد فيها القوات الأمريكية بمحافظة الأنبار غرب العراق بصواريخ عدة.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، روبرت مالي، قال أمس الجمعة إن ”اغتيال قاسم سليماني جعل العالم أكثر عجزا أمام إيران كما جعل أمريكا أقل أمنا“، مضيفا أنه ”من الواضح جدا أن اغتيال سليماني زاد المشاكل ولم يخفض مستوى التوترات“.

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وتبدأ اليوم في العاصمة العراقية بغداد أعمال قمة دول جوار العراق بمشاركة زعماء من دول عربية وأجنبية منها السعودية ومصر والأردن وقطر والكويت والإمارات وإيران وتركيا، كما يشارك الاتحاد الأوروبي والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد للمشاركة بهذه القمة تلبية لدعوة رسمية من قبل الحكومة العراقية.

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