إجراء 11 عملية مناظير عظام بمستشفى أبو حماد ووصول الإجمالي 50 عملية

وكيل صحة الشرقية..

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه في إطار المبادرة الرئاسية بالانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تم التكليف برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قام الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى أبو حماد المركزي، تحت إشراف مدير المستشفى، بإجراء ١١ عملية جراحية خلال الأربع أيام الماضية ليصل إجمالي عمليات العظام التي تم إجراؤها خلال ٥٠ يوم ٥٠ حالة جراحية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن عمليات مناظير العظام الأخيرة شملت عمليات كبرى ومتوسطة وذات مهارة منها "منظار جراحي للركبة لاعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، ومنظار تشخيصي للركبة مع تهذيب الغضروف الداخلي للركبة تحت مخدر نصفي بالعمليات، عملية منظار جراحي للركبة لاستكشاف واعادة بناء الرباط الصليبي المقطوع كليا للركبة مع خياطة الغضروف لشاب يعاني من قطع كلي بالرباط الصليبي الامامي والقرن الامامي للغضروف الداخلي للركبة اليمني"، مقدماً الشكر لمدير المستشفي، وكل من الدكتور إسلام الشاهد رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور عمرو عبدالعال استشاري جراحة العظام ومدرب الزمالة المعتمد، والدكتور سعد طلبه، والدكتور محمود البياضي، والدكتور شادي عبده، والدكتور عبدالله فتحي، والدكتور محمد عيد أخصائي العظام، وأطباء التخدير الدكتور عصام غالي، والدكتور عماد سامي، والدكتور حسام صبري، والدكتور محمد وجيه، والدكتور طارق العساسي، وطاقم تمريض العمليات بالمستشفى، وجميع الفنيين والخدمات المعاونة، علي جهودهم المبذولة لخدمة المرضي بالمستشفي.

كما أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الصالحية ٧ التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن".

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٤٠٠ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٢٥ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.