عربية النواب تنعى الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى

نعى النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة الأسبق وعضو مجلس الشعب السابق الذى وافته المنية مساء أمس مؤكداً أنه كان واحداً من كبار الإعلاميين والإذاعيين كما كان له كتاباته ومقالاته الصحفية رفيعة المستوى إضافة الى دوره الوطنى خلال عمله كمراسل عسكري بحرب اكتوبر عام 1973



وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن الإعلامى الكبير حمدى الكنيسي كان له دوره الكبير فى خروج نقابة الاعلاميين للنور كما تربى على يديه العديد من الإعلاميين المتميزين مؤكداً أنه كان له دوره المهم خلال رئاسته لشبكة صوت العرب وايضاً خلال رئاسته للإذاعة المصرية.

وتقدم " أباظة " بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل حمدي الكنيسي داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.