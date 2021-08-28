تنويعًا لوسائلها.. الأوقاف تكثف جهودها لنشر الدعوة بـ28 صفحة إلكترونية

كثفت وزارة الأوقاف جهودها في الفضاء الدعوي الإلكتروني من خلال إطلاق (28) صفحة وموقعًا وقناة وتطبيقًا ، بهدف التواصل مع الجمهور ، والنشر الدعوي ، والتثقيف الإلكتروني.

يأتي هذا في إطار رسالة وزارة الأوقاف، لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وإدراكها لأهمية تنوع وسائلها الدعوية.





وهي على النحو التالي:

أولًا : الصفحات التابعة لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)



1. الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية من هنا



2. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف من هنا



3. صفحة الإعجاز الرباني في الكون من هنا



4. الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية من هنا



5. صفحة أطفالنا من هنا



6. صفحة وعي من هنا



7. الصفحة الرسمية لأكاديمية الأوقاف الدولية من هنا



8. الصفحة الرسمية لهيئة الأوقاف المصرية من هنا



9. الصفحة الرسمية لمستشفى الدعاة من هنا



10. صفحة مجلة الفردوس من هنا



11. صفحة عشاق اللغة العربية من هنا



12. صفحة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف من هنا



13. صفحة محبي العالم الجليل أ.د/ محمد مختار جمعة من هنا



ثانيًا : المواقع التابعة لوزارة الأوقاف

14. الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) من هنا



15. الموقع الرسمي لوزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة من هنا



16. الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية من هنا



17. الموقع الرسمي لهيئة الأوقاف المصرية من هنا



18. الموقع الرسمي لأكاديمية الأوقاف الدولية من هنا



19. الموقع الرسمي للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف من هنا



ثالثًا : القنوات التابعة لوزارة الأوقاف على (يوتيوب)

20. قناة منبر التجديد من هنا



21. قناة وزير الأوقاف من هنا



22. قناة وزير الأوقاف (د.محمد مختار جمعة) من هنا



رابعًا : الصفحات الرسمية على (تويتر / انستجرام)

23. الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف (تويتر) من هنا



24. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف (تويتر) من هنا



25. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف (انستجرام) من هنا



خامسًا : القنوات الصوتية

26. ساوند كلاود من هنا



27. تليجرام من هنا



سادسًا : التطبيقات الإلكترونية

28. تطبيق وعي لأجهزة الأندرويد من هنا

