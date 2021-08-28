منتخبات الأزهر الرياضية.. كيفية التسجيل الإلكتروني للعاملين للمشاركة في البطولات

أعلنت اللجنة الرياضية بالمجلس الأعلى للأزهر الشريف عن إتاحة الفرصة للعاملين في الأزهر ممن يمارسون رياضات (كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، والألعاب الأخرى)؛ للالتحاق بالفرق الرياضية التي سيتم تشكيلها وإعدادها لتمثيل منتخبات الأزهر الشريف في البطولات المختلفة للرياضات .

يأتي ذلك استمرارًا للدور الذي تقوم به اللجنة الرياضية بالمجلس الأعلى للأزهر، والمتمثل في حث العاملين بالأزهر على ممارسة الرياضة وتحسين ورفع مستويات اللياقة البدنية لديهم، والتمثيل المشرف لفرق الأزهر الشريف الرياضية في المحافل الرياضية.

للتسجيل من هنا

ويتم التسجيل الاسم والرقم القومي ورقم السجل ورقم الموبايل متاح على الواتس ، والمحافظة والعنوان ، ومستوى الاحتراف واللعبة الأخرى التي يجيدها والمسابقات التي اشترك فيها سابقا وحصل على جوائز منها

التسجيل لتطعيم لقاح كورونا

وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حفظه الله ورعاه بالحفاظ على صحة وسلامة المنظومة التعليمية من عدوى كورونا المستجد ، وبناء على تعليمات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف .



تهيب المناطق الأزهرية ، بجميع العاملين بالمعاهد والإدارات بسرعة الدخول على موقع وزارة الصحة لتسجيل بياناتهم من هنا

وذلك كي يتسنى للجميع التطعيم بلقاح كورونا المساجد حفاظا على أمنهم وسلامتهم باعتباره الحل الوحيد للتغلب على الجائحة ، علما بأن الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ستجوب الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة قريبا بالتعاون مع المعنيين بالعملية التعليمية بالمنطقة لتطعيم العاملين باللقاح ممن تم حصرهم وقاموا بتسجيل بياناتهم

وحفظ الله الجميع من كل مكروه وسوء.