هنا الزاهد تحتفل بتخطي عدد متابعيها 16 مليون على إنستجرام

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، بتخطي عدد متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير «إنستجرام» ١٦ مليون متابع.

ونشرت هنا الزاهد صورة عبر حسابها علي انستجرام مرتدية فستان اسود انيق وعلقت قائلة : "١٦ مليون قبلة"



يذكر أن هنا شاركت خلال موسم رمضان الماضى، فى بطولة مسلسل النمر مع الفنانين محمد إمام، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.



فيما يعمل زوجها النجم أحمد فهمى الآن على تصوير فيلم جديد، يحمل اسم "دماغ عالية"، ومسلسل جديد وهو "السفاح".