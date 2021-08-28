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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أدانت هجوم مطار كابول.. باكستان: لا ندعم أي طرف في أفغانستان

باكستان: لا ندعم
باكستان: لا ندعم أي طرف في أفغانستان

أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، اليوم ، أن باكستان لا تدعم أي طرف في أفغانستان وليست لديها أي جهة مفضلة في أفغانستان.


وأدان باجوا وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، بشدّة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار كابول الدولي وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.


وأشار إلى أن باكستان تعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا مواصلة البلاد المساعدة الخاصة في عمليات الإجلاء من كابول.


وفي سياق منفصل، أشاد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، بمساعدة الحكومة الباكستانية في عملية الإجلاء من أفغانستان، وقال إن "باكستان يجب أن تكون جزءًا من الحل الدائم للصراع في أفغانستان".

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