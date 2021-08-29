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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 29-8-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-8-2021، بعد أن ارتفع أمس بمتوسط 10 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية.

 

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 905 جنيها مقابل 894 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 792 جنيها .

 

وصل سعر الجرام من عيار 18  الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 679 جنيها .

 

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 528 جنيها .

 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه.

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية


تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

 

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية.
 

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