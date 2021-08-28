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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

امتدادا لمبادرة 100مليون صحة .. توفير تطعيم التيتانوس الوليدى للحوامل

التيتانوس الوليدى
التيتانوس الوليدى

أكدت وزارة الصحة والسكان، ضرورة حرص السيدات الحوامل علي تلقي التطعيم بتوكسيد التيتانوس خلال فترة الحمل للحماية من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي، الذي يؤدي إلى الوفاه.


 

طعم بتوكسيد التيتانوس


وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مواعيد الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين: تعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.


للوقاية من التيتانوس الوليدى..الصحة توفر طعما مهما للسيدات الحوامل 


وأكد الدكتور فوزى فتحى مدير مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، أن المبادرة هى امتداد لمبادرة 100 مليون صحة، موجهة للمرأة الحامل، موضحا أن هناك تنسيقا مع المستشفيات الجامعات وبعض الجهات الخاصة من خلالها نتعاون للوصول لكل الحوامل في مصر، لافتا إلى أن هناك 3600 وحدة صحية تقدم الخدمات الصحية للحوامل.

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وقال مدير مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، إن المبادرة انطلقت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وعناية وزيرة الصحة، حيث نسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاكتشاف الأمراض التي يمكن اكتشافها والتدخل لمنع مضاعفتها ونقل العدوى بها.

وأوضح مدير مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، أنه يجرى عمل فحوصات للأم للكشف عن أمراض إذا لم يتم كشفها يكون لها مردود ومضاعفات خطيرة عليها وإمكانية انتقال المرض للجنين قد تصل للوفاة، مثل الفيروس المتخصص بالاتهاب الكبدى، ونقص المناعة البشرى، بجانب الاكتشاف المبكر لمرض السكر والسمنة والضغط، كما أن سوء التغذية يؤثر على الجنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ
 

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