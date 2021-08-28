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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فريق HOH يشعل حفل مسرح الزمالك .. صور

صدى البلد

أحيا فريق HOH والذى يضم الفنان هانى عادل ،هانى الدقاق، اوسو لطفي حفلا غنائيا بمسرح الزمالك أمس .

وتألق الثلاثي بغناء مجموعة كبيرة من أشهر أغانيهم .

وشارك مع هانى عادل فى المسلسل عدد كبير من الفنانين أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف.

كما يشارك هاني عادل في مسلسل "شقة 6" مع روبي أحمد حاتم، المنتظر عرضه في رمضان المقبل على أحد المنصات الإلكترونية،والمسلسل من نوعية مسلسلات ال15 حلقة ويتكون من جزئين.

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم صلاح عبد الله وحمزة العيلي وشريف سلامة ومحمود البزاوي وغيرهم من الفنانين.

والمسلسل وهو ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في إحدى العمارات ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسًا على عقب.

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الفنان هاني الفنان هانى عادل هانى الدقاق حفلات مسرح الزمالك مسرح الزمالك

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