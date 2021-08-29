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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الموازنة تسدد 520.2 مليار جنيه فوائد ديون محلية خلال العام المالي الجاري

الموازنة العامة
الموازنة العامة

سددت الموازنة العامة للدولة تكاليف فوائد الديون المحلية التي حصلت عليها الحكومة لـ 520.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بعد أن صرفت 517.23 مليار جنيه في العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه.


كشف تقارير حكومية اطلع "صدي البلد" علي نسخة منه؛  عن استحواذ مصروفات فوائد الديون المحلية علي 28.3% من جملة الإنففاق العام وبما يمثل أكثر من ربع مصروفات الموازنة العامة للدولة.

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كشفت التقارير عن استهداف الحكومة سداد فوائد سندات الخزانة التي طرحتها وزارة المالية عبر البنك المركزي المري لـ 61.9 مليار جنيه في العام المالي الجاري ومقارنة بـ 70.703 مليار جنيه تم انفاقها فعليا في العام المالي الماضي .


ورصدت الموازنة العامة للدولة فوائد الأذون علي الخزانة العامة لـ 159.21 مليار جنيه في العام المالي الجاري ومقارنة بـ 215.8 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.


وبلغت مصروفات فوائد سندات الخزانة المصرية لـ 279.13 مليار جنيه في العام المالي الجاري ومقارنة بـ 206.722 مليار جنيه في العام المالي الماضي.


ورصدت الحكومة مبلغ 14.8 مليار جنيه ضمن المصروفات الأخري للفوائد بنهاية العام المالي الجاري ومقارنة بـ 19.02 مليار جنيه  تم صرفها فعليا في العام المالي الماضي.
 

الموازنة العامة فوائد الديون مال واعمال وزارة المالية سندات الخزانة فوائد الديون المحلية

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