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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الثور صبور فى الإنتقام والعقرب يجعلك تتمنى لو لم تولد... انتقام الأبراج

طرق انتقام الأبراج
طرق انتقام الأبراج

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح ان لكل برج شخصيته وطباعه التي تجعل أسلوبه في الإنتقام يختلف. 
 

وتساءلت من خلال منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوكك ما هو أسلوبك في الانتقام من الذين يقدمون على إلحاق الأذى بك ؟

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 27- 8-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

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حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 24 -8- 2021 على الصعيد العاطفي والمهني

الحمل 


في حال تم إزعاج الحمل فإن ردة الفعل تكون فورية. وفي حال قرر الحمل الإنتقام فإن الآخر لن يعرف ما أصابه. الحمل من الأبراج التي تملك طباعا نارية ويمكن لها أن تنفجر في أي مكان وأي وقت. البرج هذا لن يخطط ولن يفكر بالأمر بل سيرد مباشرة لانه بكل بساطة لا يملك الصبر لوضع الخطط.

 

الثور 


يتم تشبيه برج الثور بالقاتل المتسلسل.. أي أنه صبور جداً ويخطط بعناية فائقة وحين يقرر التصرف فهو يقتل. الثور مخلص ومحب لكن في حال قام أحدهم بإثارة غضبه أو خداعه فهو لن يسامح على الإطلاق. سيخطط وينتظر وحين يجد الوقت مناسبا سيضرب وسيلحق بالاخر الكثير من الأذى.

 

الجوزاء 


ذكي جداً وسيرسل إشارات مختلطة حين يقرر الإنتقام. حين يشعر هذا البرج بأنه تعرض للخيانة أو الاذى سيتصرف كما لو لم يحصل شيئاً.. لكن الوجه البشوش ذلك مجرد قناع لخداع من قام بخيانته. الجوزاء سيحاول معرفة كل صغيرة وكبيرة عن من يحاول الانتقام منه ثم يستعمل هذه المعلومات لتدميره.

 

السرطان 


السرطان مزاجي بشكل متطرف وحين يقرر الإنتقام فإن التفكير السليم سيكون شبه معدوم مدفوع برغبة عمياء لتدمير الآخر، السرطان سيكون عديم الرحمة. سيلحق الأذى والإذلال بالآخر ولن يندم للحظة واحدة على ما قام به حب السرطان يمكنه أن يتحول إلى كره في لحظة واحدة لذلك لا تثيروا غضبه إطلاقا.

 

الأسد 


غضب الأسد كالتسونامي، لا تحدث كثيراً لكنها حين تحدث فهي تدمر كل شيء. وكما هي حال موجة التسونامي التي تدمر كل شيء حين تندفع المياه نحو اليابسة وحين تنحصر أيضا كذلك هو الأسد. فهو يدمر مرتين بل رحمة .


العذراء 

 

العذراء يعمل وفق مقولة «الانتقام طبق يفضل تقديمه بارداً». لذلك فهو لا يقوم بأي ردة فعل فورية، بل يخطط للمدى البعيد. وحين يظن الآخر بأن العذراء سامحه أو نسي فهو ينزل عليه انتقامه.

 

الميزان


الميزان يعمل وفق مقولة «الانتقام طبق يفضل تقديمه بارداً». لذلك فهو لا يقوم بأي ردة فعل فورية، بل يخطط للمدى البعيد. وحين يظن الآخر بأن العذراء سامحه أو نسي فهو ينزل عليه انتقامه.

 

  العقرب 


مجرم من العيار الثقيل الذي يستمتع بالإنتقام. فهو لا يكتفي بضربة واحدة، بل سيعود مرة تلو الاخرى حتى ينهك الاخر ويقضي عليه كلياً. انتقامه لن يجعل الآخر يعاني فحسب بل يجعله يتمنى لو لم يولد. إنتقام العقرب دائماً أكبر من الفعل  لانه في الواقع يستمتع بتعذيب الاخرين.


القوس 


المرح لا يأخذ الانتقام على محل الجد. أي شخص يقوم بإهانة القوس أو إلحاق الاذى البسيط به ستتم مسامحته، لكن أي تجاوز لذلك سيجعل القوس يرد بشكل فوري. الرد سيكون سريعاً جداً لدرجة أن الآخر لن يعرف ماذا يحصل، كما أنه سيكون بلا رحمة لكنه على الأقل سيكون إنتقاماً لمرة واحدة فقط لأن القوس سيمضي بحياته قدماً.

 

الجدي 


حين يخطط الجدي للإنتقام فهو يفصل نفسه عن الواقع.. وبالتالي يتعاظم الغضب الذي يشعر به. هذا الغضب سينفجر وسيدمر كل شيء لأن الجدي كما يقرر بعقلانية أن يحب يقرر بالطريقة نفسها أن يكره وينتقم. لا يسامح ولا ينظر الى الخلف بل يرد بأقسى طريقة ممكنة.

 

الدلو 


الدلو بشكل عام يأخذه وقته كاملاً حتى ولو كان الأمر إنتقاماً شخصياً. التروي هذا ينطبق على الأذى البسيط لكن في حال كان الأذى أكثر مما يمكن للدلو احتماله فحينها سيلغي الآخر كلياً من حياته. أسلوب الدلو في الانتقام هو التجاهل الكلي لمن الحق الاذى به والتعامل معه كما لو أنه غير موجود.

 

الحوت 


الحوت رغم رومانسيته و حساسيته الفائقة يمكنه أن يتحول الى وحش كاسر حين يقرر الإنتقام الحساسية التي يتمتع بها الحوت تجعله يلجأ الى رد الصاع صاعين الإهانة العلنية للاخر هي اسلوبهم المفضل وهم رغم وداعتهم يقومون بذلك بقسوة بالغة.

انتقام الأبراج برج العقرب برج الثور الحمل الأبراج

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