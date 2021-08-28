توقعات الأبراج لهذا الأسبوع السبت 28 أغسطس إلى الجمعة 3 سبتمبر 2021

يقدم خبير الأبراج محمد جيرون توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 28 أغسطس الى يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

#برج_الحمل لهذا الأسبوع



مهنياً: تبدو بداية الاسبوع بناءة جداً وتوفر لك بعض النتائج الايجابية في الميدان الأكثر اهمية بالنسبة اليك. ان أجواء العمل الجيدة مناسبة لتحركاتك وأفكارك، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح. تتمتع بحظ استثنائي يجب أن تستفيد منه في كل مناسبة، لكي تعزز أوضاعك وتغني مفكرتك وتنطلق نحو استثمارات وعمليات ناجحة، مزوداً بالشجاعة والجرأة اللتين تخدمان مصالحك في كل لحظة. ها هي السماء تنفرج فتزيح عن كاهلك الأخطار، وتدعوك إلى تسوية ما كان عالقاً وترتيب أوراقك.

عاطفياً: قد تشكو برودة مشاعر الحبيب تجاهك او عدم اكتراثه لتلبية مطالبك. تشعر بفتور الجو وتسرع في إلقاء اللوم عليه عندما تتدهور الأمور او تتسع الهوة بينكما. إحذر التسرّع في اطلاق الاحكام. يجب أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار ان جوّك الخاص ليس صافياً، وبالتالي فانت أيضاً مصدر للمشاكل والتجاذبات السلبية. إن شعورك بالارهاق النفسي وفقدانك الحماسة يدفعانك الى الانكماش والتحفظ فيصبح التقرّب منك صعباً. الأمور العاطفية تبدأ بالتحسن تدريجياً بداية من يوم الأربعاء.



#برج_الثور لهذا الأسبوع



مهنيًّا: تحسّن أوضاعك وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور. فتتقدّم بخطى ثابتة ونظرة واعية الى الامام تتحرر من القيود السابقة انت مبدع ومتفوق فالظروف إيجابية تبشر بالتقدم والإنجاز وكذلك الابداع تنتصر في معاركك الحقيقية وتتوافر لك مشاريع مهمة في هذا الوقت لكي تصحح المسيرة وتهزم المنافسة. لن تبقى وحيداً ولن تتعثّر محاولاتك في كسب التأييد والتشجيع حيث تبدأ الاتصالات بإعطاء النتائج، وتبدأ حركة العمل بالدوران السريع. لا تتردّد في توسيع دائرة اتصالاتك وزياراتك سواء أكان ذلك على الصعيد الشخصي ام المهني. تكلّم بوضوح وثقة واترك الباقي على الحظّ والقدر.

عاطفياً: يزيل هذا الأسبوع بعض الشكوك ويفتح الأبواب أمام ثقة أكبر بنفسك وبالآخر . بعض مواليد الثور يعرفون مصالحة كبيرة أو يلتقون الحبيب بعد غياب، تمسك بزمام الأمور وتمحو الخلافات أو تتلقى اتصالاً يفرح قلبك وتسمع صوتاً كان في الأمس الأقرب إلى قلبك. باختصار، تستعيد البسمة وتشعر بالانسجام، إلا أن أمراً واحداً يرخي بظله عليك وهو مشكلة عائلية قد تطرأ، أو تتعلق بصحة أحد المقربين، فتضطر إلى تعديل برامجك في هذه الأثناء، أو تأجيل موعد أو لقاء.



#برج_الجوزاء لهذا الأسبوع



مهنياً: الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك إلى أهدافك إذا أحسنت التصرف وحسن المعاملة مع الزملاء وأرباب العمل. لانك سوف تعيش اسبوعا متطلّبا يسلّط عليك الأضواء ليكشف أخطاءك ونقاط ضعفك ويمتحن قدراتك، كما أنه يحمل مسؤوليات متلاحقة تدفعك الى العمل ساعات إضافية أحياناً بسبب ازدياد الضغط، وأحياناً بسبب غياب الآخرين او تقاعسهم، فتُلقى أشغالهم على عاتقك. حاول أن تصغي إلى ما يُقال لك من دون ردود فعل، وابتعد عن العدائية والعنف واضبط أعصابك كلما استطعت ذلك. في جميع الأحوال يكون اسبوعا سريع الوتيرة، وقد يحمل اليك بعض الركود ولكنه ليس خالياً من الحظوظ التي لا بد من استثمارها جيداً

عاطفياً: يكون هذا الاسبوع ممتازاً فعلاً، فإذا كنت مرتبطاً تقرب المسافة بين الطرفين وقد تتمّ المصالحة وتسوية الأمور المتأرجحة. فترة مؤاتية لتهدئة الخواطر ولجمع الشمل مجدداً، فلا خوف على العلاقة حتّى لو كانت متقلّبة، إذ إنّ الظروف تسمح بإعادة تقييم الأوضاع من منظار إيجابي وتخطي العراقيل بموضوعية. . سحرك أخّاذ وطباعك مرنة، وابتسامتك جميلة. كما أنّ انفتاحك يسمح لك بإلقاء الشباك على مساحة واسعة ولعلّك تلتقي شخصاً يلفت انتباهك. إذا كنت تعاني غيرة الحبيب او ضغوطه المستمرة فان نوعية الوقت مناسبة لطرد هواجسه والإثبات حبّك له

#برج_السرطان لهذا الأسبوع



مهنياً: تدخل دورة من القوة والحظ نادرة. تكسر كل القيود وتتمتع بحرية في عملك، لطالما فقدتها. مسؤولياتك في العمل تزداد يوماً بعد يوم، وهذا يؤدّي إلى تعزيز موقعك والحصول على ترقية أو زيادة في الراتب. تمارس صلاحياتك ونفوذك وسحرك، فتستقطب اهتماماً ودعماً وتأييدا. قد تسافر الى مكان غريب فتتعرّف الى وجوه وحضارة مختلفة. تنفتح امامك ابواب المعرفة وتكثر الواجبات والارتباطات والمستجدات الايجابية وتنصب جهودك نحو الانتاج والعطاء واحترام الالتزامات. لن تتعثر حركتك، بل تتقدم أشواطاً كبيرة وتلفت النظر الى حسن ادارتك. يلعب الأصدقاء والعلاقات دوراً أساسياً في حصولك على عقد ما أو فرص استثنائية.

عاطفياً: يسهل هذا الأسبوع بعض الاتصالات الشخصية والعائلية والعاطفية تزداد نجوميتك إشراقاً، وتبدو في مزاج رومنسي يلفت إليك الأنظار قد تصحح اعتباراً من هذا الوقت ، مشروعاً ما أو تعبر عن قدرة الخلق والابداع عندك بعد فترة من الاحتجاب تبدو مطمئناً لسير عملياتك العاطفية. تتفاهم مع الحبيب والشريك على أمور شتى، وتتخطى المشاكل السابقة. تنفتح أمامك أبواب كثيرة، وتتاح لك لقاءات متنوعة واجتماعات براقة. تلتقي الأصدقاء القدامى والجدد، وإذا كنت عازباً فقد تذهب لمواعيد غرامية جميلة.



#برج_الاسد لهذا الأسبوع



مهنيًّا: تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ان الجو الفلكي العام يحمل إليك مركزاً جديداً تختاره في حياتك.ويجعلك تعيش اسبوعا ملوناً بكل الالوان، تنشط فيه الحركة. يبشرك الحظ بفترة جيدة جداً ويهبك شهراً من التعويض والسعادة والقوة، لمواجهة العواصف وتسوية المسائل المادية والمهنية والعلاقات الإنسانية والعائلية. تطل عليك اجواء مشرقة تبشر بالخير والتقدم، أنت النجم الذي يلجأ إليه الجميع. تخوض دورة مميزة من الإيجابيات تنقذك من مشاكل كثيرة، وتعيد إليك الثقة بالنفس والشجاعة والانطلاق، وما عليك سوى التحرك بذكاء حسب خطة مدروسة.

عاطفيًّا: يأتيك هذا الاسبوع محملاً بمشاعر وانفعالات شديدة ورغبات باتجاه شخص لافت جداً يترك أثره فيك. قد تعيش قصة فريدة، وعلاقة مميزة يحجبها عن الأنظار، أو يحاول أن يطلقها إلى النور ويواجه العقبات. لا شك في أن الالتباس والغموض يخيمان، فيعيش بعضهم أفراحاً وأوقاتاً سعيدة وأسفاراً مع الحبيب ربما. الأسد في عيد في هذه الفترة، قد يرتبط أيضاً بزواج أو يحتفل بخطبة أو يعلن عن علاقة كانت مكبوتة.

#برج_العذراء لهذا الأسبوع



مهنيًّا: يهدّد هذا الاسبوع بعض الأعمال ويولّد بعض الإرباكات، فكُن حذراً وانتبه من بعض التجمعات الكبيرة غير المجدية بحيث ان الحظ يتآمر عليك من خلال اعداء ومنافسين، وتعاني ضغوطاً مختلفة تسبّب لك الأرق والتعب وربّما القطيعة. منهمك ومرتبك ومعرّض لارتكاب الأخطاء بسهولة. تفتقر الى التركيز والتحليل المنطقي الهادئ، ذلك لأنّك متوتّر وتصيب كل من حولك بالتوتر أيضاً. ابتعد عن الأجواء المشحونة وعن الضجيج والفوضى والأماكن الخطرة. تجنّب الجدال لأنّك خاسر لا محالة. لا تتحدّ أحداً فأنت غير قادر على تجاوز الآخرين ولا على احتلال مواقعهم، بل بالعكس تماماً تعرّض موقعك للخطر.

عاطفيا : يتحدث الفلك هذا الاسبوع عن تبادل معطيات وادوار. هذا الأسبوع يأتي اليك بالجديد قد تضطر للوقوف الى جانب الحبيب وقفة حاسمة ولا يجوز اظهار التردّد. كن اكثر انفتاحًا على متطلّبات الحبيب وحاور بهدوء اذا لم تكن مقتنعًا بالكامل. لا يجوز فرض رأيك بل باستطاعتك الوصول الى نتيجة مُرضية للطرفين من خلال المعالجة الواعية والموضوعية لمختلف الامور فترة مناسبة لتعزيز الروابط والإغناء العواطف بالنوايا الحسنة فلا تبخل على الحبيب بالدعم.



#برج_الميزان لهذا الأسبوع



مهنياً: يعزز هذا الاسبوع مهاراتك وصداقاتك، وتكون قدرتك على المجابهة قوية والتصدي لكل هجوم شرس والقيام بهجوم مضاد وسوف تعزز الكواكب ارادتك وتحفّزك على التحرّك الواسع بأمان وسلام. كما تحمل لك فرص مالية وعمليات مادية ناجة و ازدهارًا للمشاريع ومكافآت وتطورات جميلة وارباحًا و انفراجات عاطفية لا اجد عائقًا مهمًّا في طريقك ولهذا السبب ستقع الملامة في حال الفشل او الاخفاق عليك مباشرة وليس على الحظ.تهتم لأمور مالية وستظهر من تلقاء نفسها فرص لبحث قرض او دين او معاملة مهمة والتي قد تتعلق بشكل او بآخر بوضع مالي.

عاطفيا: قد تمر بفترة من القلق والجمود وعدم التواصل ما يخلق جواً من البلبلة والشكوك والبرودة في بعض العلاقات. توخَّ الحذر وتجنب الكلام الجارح والانتقاد، فالوقت غير مناسب لاثارة الفتن والمشاكل حاول أن تجد قاسماً مشتركاً بين الجميع، حتى لو لم توافق على كل ما يجري. تبحث عن تمتين بعض العلاقات العاطفية، وقد تميل إلى الارتباط بعد فترة من التردد.هذا طبعاً، إذا كنت خالياً، أو ربما تقدم تنازلات في سبيل توطيد العلاقة.



#برج_العقرب لهذا الأسبوع



مهنياً: تعلن بداية الأسبوع عن تأثيرات خلاّقة وإيجابية من الأعمال والنجاحات والعلاقات الجيدة بالمحيط ولا سيما من كانت علاقتك به متوترة بعض الشيء. تكون الحظوظ الى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك فرص النجاح والتفوق كبيرة جداً تتمتّع بشعبية كبيرة وبزخم هائل من المعنويات والحماسة لا أعتقد انّ أحداً قادر على الوقوف في دربك، فلا تتراجع عند المواجهة ولا تخشى خصمك. انت قويّ وقادر على استيعابه وقلب المعطيات رأساً على عقب لمصلحتك. باستطاعتك تسلّق القمة اذا ارادت، لكن عليك ان تتحلّى أوّلاً الطموح والقدرة تحرّك باتجاه هدفك ولا تجلس منتظراً نصيبك خذ أنت المبادرة اذ لا ينقصك شيء. لديك الثقة والحظ والفرصة.

عاطفيًّا: تسجل سماء هذا الأسبوع المزيد من الانفراجات وايضاً المفاجآت السارة. يكشف لك الفلك أسراراً مرحة يطمئن لها القلب وترتاح لها الأعصاب. تبقى العاشق المتحمس الذي قد يتباهى بالبذخ والكرم بلا حساب وتخطيط كما أنّ الأجواء تشير الى ارتياح كبير وتبادل واسع من العواطف والدعم والتطمين، الأمر الذي يزيد العلاقة المستقرة متانة ويحسّن تلك التي تعاني اضطرابات وحيرة. تسعى لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلّ مخرج لأزمة معيّنة.



#برج_القوس لهذا الأسبوع



مهنياً: تحصد هذا الاسبوع ثمار أتعابك وجهودك فتتمكن من تحقيق الترقية المنشودة. وتصل الى مستوى عال من المسؤولية يضاعف الحظ أرباحك ومداخيلك فتتمكن من تحقيق تطور في وضعك المهني والمالي كما يمكّنك من التحرك بحريّة أكبر وحسب رغبتك وإرادتك ان التاثيرات الفلكية الكبيرة تحمل اليك تغيّرات مفاجئة وتقلبات سريعة تكاد لا تستوعبها. انها فترة استثنائية تحمل اليك فرصاً كثيرة حيناً، ثم تحذّرك من خوض غمار بعض التجارب في احيان اخرى.

عاطفيا: إنه اسبوع جيد جداً، مليئ بالتجدد وبالعلاقة الغرامية المميزة مع الحبيب يتحدث عن نوعية وقت رومانسية مليئة بالمغامرات العاطفية والتشويق والحب واللقاءات الممتعة والمناسبات السعيدة بحيث تنعم باستقرار عائلي وعاطفي يطل العازبون على فترة مميزة تجلب لهم الاستقرار هذا الأسبوع يحمل اليك بشرى سارّة وقد تفرح بحمل وانجاب.



#برج_الجدي لهذا الأسبوع



مهنياً: تمر باسبوع متوتر متطلب ترتفع خلاله حدة المواجهة وتشتد الضغوط على انواعها. ان نوعية الوقت متقلبة ومليئة بالتناقضات والتفاعلات والتغييرات بشكل واضح. وعلى الرغم من الأحداث التي قد تكون معاكسة، تطرأ مساعدة ما، أو حظ من السماء يفتح أمامك بعض الأبواب المغلقة، ويؤازرك لتخطي المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والهدوء وحسن التخطيط والبرمجة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

عاطفياً: حتى عاطفياً الأوضاع متأرجحة هادئة لا بل روتينية تتراجع قليلا وتجد ان حماستك كانت متسرعة قد تستاء من بعض الاحباء او تشكك بتصرفاتهم او ترى برودة في التعاطي معك وتعاود النظر في كل اعتبار تنطوي على ذاتك وتشعر بعدم السعادة وتشعر انك وصلت الى مفترق طريق مع الحبيب استرح وابتعد عن التعقيد وتأزيم الامور. أعط العلاقة فرصة للتقدم ودع الحياة تعود الى مجاريها.



#برج_الدلو لهذا الأسبوع



مهنياً: إنتهت فترة الضغوط المهنية التي مررت بها وتشعر بالراحة والرضا عن كل ما فعلته، ها أنت الآن تخطط بهدوء وتستعد للبدء بمشروع العمر، الفلك يدعم خطواتك، تبدو نشيطاً في تحركاتك وتبدي استعداداً تاماً لكل ما يتطلبه المشروع منك من دعم، سواءاً على الصعيد المادي او الفكري أو الإبداعي. فأنت تؤمن بمشروعك وهذا كافي لإنجاحه فعزيمتك وإصرارك لا حدود له وهذا شيئ مميز ومهم. لن يكون هنالك عوائق أمامك فأنت ملك المخططات الناجحة وتخطي العقبات. ثق بالله ولا تقلق فهو معك.

مهنيًّا: ساير الأوضاع ولا تعترض، وابتعد عن المواجهة حالياً، وانتظر ريثما تتضح الأمور وتتكشف الحقائق لتدلي بشهادتك. قد يسود جو من عدم الرضى، وتجدك نفسك عاجزاً عن السيطرة على الأمور. تتعامل مع بعض المستجدات بحذر وعدم ثقة، إلا أنني أنصح لك التروي وعدم اتخاذ القرارات المتسرعة والانفعالية، أو التطرق إلى مواضيع شائكة، والتهور في كلام قد يرتد عليك سلباً، وإلا فقد يكون الثمن باهظاً. من الممكن أن يطرأ اللا متوقع ويفاجئك في بعض الأحيان، والنصيحة هي في أن تعمل بذكاء ومهارة بعيداً عن التحديات العقيمة. قد تتعرض لانقلابات وتحولات مذهلة، ما يستدعي الحيطة والحذر وعدم الإقدام على أي تغييرات في العمل مهما يكن نوعها.

عاطفياً: لحسن الحظ إن الوضع العاطفي يبدو محمياً من الأمور المربكة، يدعم الفلك على الصعيد العاطفي وحياتك الشخصية وتنطلق في فضاء واسع من الانشراح والمشاعر الجياشة. تكون الظروف العائلية والعاطفية مشرقة قد تنمو صداقة وتتطور الى علاقة حب، تبدو سعيداً بلقاء يثمر أو بوح صادق أو تقارب مع الحبيب الغالي، أو ربما لمصادفة تجمعك بشخص يخفق له قلبك كذلك تتحسن الروابط العائلية شرط الاهتمام بالمتطلبات الطارئة.



#برج_الحوت لهذا الأسبوع



مهنيًّا: تمتلىء ثقة بالنفس مع بداية الاسبوع بحيث يهديك القدر ظروفا جيدة وتطورات مهمة لتحقيق الأمنيات والأحلام والانعطاف نحو نمط جديد في حياتك ومشاريع تتوصل أخيراً إلى تنفيذها، تنعم بفترة هادئة من التواصل والمفاوضات الجيدة والآفاق الواعدة، فتنجز عملاً ما أو توقّع على عقد ممتاز أو تقبل على تحدي مهني مميّز أو تحصل على المهمة التي رغبت بها ما يسلط الضوء على وضعك المادي ما يشير إلى تعديلات وتغييرات في المجال المادي ، كما إلى ازدهار ونجاح وضرورة إحداث تغيير في استراتيجية وطريقة التفكير تبدو واثقا من نفسك فتعيش تجارب مثمرة وتكون راضياً عن النتائج والجهود المبذولة, وتتلقى مساعدة من أجل بلوغ أهدافك، وتسوية بعض المسائل العالقة.

عاطفيًّا: تنعم بوضع فلكي ايجابي ومميز, تحاط بالمعجبين وتعيش أجواء مختلفة عما عرفتها حتى الان, تبتسم لك العواطف يسود الوئام علاقاتك الشخصية والعائلية والاجتماعية في هذا الاسبوع. تتفاهم مع المحيط بشكل ملفت ويبدي لك الآخرون محبتهم وعنايتهم . تتلقى الدعوات الكثيرة والعروض المميزة التي تتجاوب معها بالإجمال ، وإذا كنت وحيداً فقد تكتشف الحب عبر تلبيتك إحداها .