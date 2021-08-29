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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة الصحة والمرأة: تحذيرات هامة عن متحور دلتا .. علامات على الوجه تدل على أمراض الكبد والسكتة الدماغية

متحور دلتا
متحور دلتا

نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكن التعرف عليها خلال السطور التالية:

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج انخفاض ضغط الدم

 

يصاب عدد كبير من الأشخاص انخفاض ضغط الدم خاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يتسبب فى حالات الإجهاد الحراري والإغماء، ويعتمد علاج انخفاض ضغط الدم على معرفة السبب وعلاجه على سبيل المثال ، عندما يتسبب الدواء في انخفاض ضغط الدم ، عادةً ما يتضمن العلاج تغيير الدواء أو إيقافه أو خفض الجرعة.

نقدم لكم أهم طرق علاج انخفاض ضغط الدم، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinic” .

 

دراسة بريطانية تطلق تحذيرات هامة عن متحور كورونا دلتا الخطير

 

توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن احتمال دخول المصابين بـ متحور دلتا المستشفى ضعف حالات الإصابة بعدوى متحور ألفا ما يعنى أن متحور دلتا من أخطر سلالات فيروس كورونا سواء من حيث الانتشار أو حدوث المضاعفات الخطيرة ، كما أنه أكثر قدرة للانتشار بحوالى  40% إلى 60% أكثر من متحور ألفا الذي ظهر في المملكة المتحدة نهاية العام 2020.

وقالت الدكتورة آن بريسانيس، مؤلفة مشاركة في الدراسة: يظهر بحثنا أنه لو لم يكن لدينا لقاحات، فإن الوباء بسبب متحور دلتا سيضع ضغطا على النظام الصحي أكبر مما لو كان ناتجا عن المتحور ألفا ، وبالرغم من أن البيانات الأولية في اسكتلندا وسنغافورة .

تناول هذه الثمرة يوميا يخلصك من الوزن الزائد

 

تشمل الفوائد الصحية للموز المساعدة في إنقاص الوزن وتقليل السمنة وعلاج الاضطرابات المعوية وتخفيف الإمساك ويمكن أن يساعد الموز أيضًا في علاج مشاكل الدورة الشهرية والحروق فهو جيد لخفض ضغط الدم ، وحماية صحة القلب ، وتعزيز التمثيل الغذائي والمناعة 

ويمتلك الموز الموز عدد كبير من الفوائد الصحية للجسم، وتشمل ما يلي:

أمراض الكبد والسكتات الدماغية علامات على وجهك تنذر بأمراض خطيرة

قال دكتور روشيني راج ، أستاذ الطب المساعد في كلية الطب بجامعة نيويورك، إن 4 علامات على وجهك تنذر بأمراض خطيرة مثل أمراض الكبد وسكتات الدماغية وغيرها من الأمراض الأخرى مثل قصور الغدة الدرقية

ومن أعراض مرض السكري العطش الشديد، وكثرة التبول، وضبابية الرؤية ويمكن أن تعكس الأعراض أيضًا الإكزيما أو الصدفية أو التهاب الجلد أو تفاعل حساسية تجاه الأدوية إليك المزيد من علامات المرض التي يمكن أن تكشفها بشرتك .

نعرض لكم أهم 4 علامات تظهر على الوجه تدل إصابتك بالسكتة الدماغية وأمراض الكبد وذلك  وفقا لما جاء فى وقع “ thehealthy”.

فيروس كورونا ضغط الدم سلالات فيروس كورونا نشرة الصحة والمرأة السكتات الدماغية انخفاض ضغط الدم

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