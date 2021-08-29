أخبار التعليم .. إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات اليوم .. التربيع الأخير للقمر يزين السماء

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلن مكتب تنسيق الجامعات الأهلية 2021 أنه تم تحديد يومي الأربعاء والخميس 1، 2 سبتمبر لعقد امتحانات القبول لطلبة شهادات الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم يوم السبت 28 أغسطس 2021 الساعة 12 ظهراً.

تعلن كلية الألسن جامعة عين شمس، عن تدشين 8 برامج الساعات المعتمدة، للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أعلنت كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن تم مد فترة قبول أوراق الإلتحاق بـ السنة التمهيدية بالكلية وذلك لراغبي الالتحاق بالسنة التمهيدية - دراسات عليا إلى يوم الخميس الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢١ .

سيشرق قمر التربيع الأخير لشهر محرم بسماء الوطن العربي قبل منتصف الليل يوم الأحد 29 أغسطس فى ظاهرة فلكية، يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة

أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر اليوم الأحد القادم ٢٩ أغسطس في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.