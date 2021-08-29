تنسيق الجامعات 2021 .. ألسن عين شمس تحدد شروط القبول ببرامج الساعات المعتمدة

تعلن كلية الألسن جامعة عين شمس، عن تدشين 8 برامج الساعات المعتمدة، للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الدكتورة سلوي رشادعميد كلية الالسن جامعة عين شمسأن كلية الألسن بجامعة عين شمس، تقدم برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

وأشارت إلى أن البرامج الجديدة هي:

1- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية.

2- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية.

3- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية.

4- برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية.

5- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية.

6- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية.

7- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية.

8- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية.

وعن الشروط العامة للقبول ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية:



1- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الإنجليزية أو الأمريكية أو الفرنسية أو الشهادات العربية المعادلة.

2- أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى لقطاع كليات الألسن المعلن من مكتب التنسيق.

3- يجب على الطالب إحضار صورة شهادة الميلاد وبطاقة الترشيح وشهادة الثانوية العامة.

4- يقدم الطلاب المرشحون من مكتب التنسيق أصل الأوراق المطلوبة لإدارة شئون الطلاب بالكلية ، ثم يسحبون ملفًا من إدارة برامج الساعات المعتمدة مع سداد رسوم الامتحانات المقررة.

5- الطلاب الحاصلون على الحد الأدنى لقطاع كليات الألسن، ولم يرشحوا للكلية من مكتب التنسيق، عليهم إحضار صورة شهادة الميلاد وبطاقة الترشيح وشهادة الثانوية العامة لأخذ الموافقة من عميد الكلية لفتح ملف تحويل ورقي إلى مكتب تنسيق جامعة عين شمس وسداد رسوم التحويل علما بأنه لن يقبل التحويل إلا بعد اجتياز الاختبارات الموضحة أدناه وبعد سداد رسوم الامتحان بالكلية.