أصيب بحالة تسمم..مواطن يستغيث: 3 ساعات مش لاقيين دكتور في مستشفي بالمنوفية

استغاث مواطن يدعى السيد الدماصي من مركز أشمون في محافظة المنوفية من عدم وجود طبيب في مستشفى أشمون العام للكشف ومرافقة شقيقه المصاب بحالة تسمم لنقله الي مستشفى شبين الكوم.

جاء ذلك خلال فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد شقيقه أنه أصيب بحالة تسمم وتم نقله إلي مستشفي أشمون العام لتحويله الي قسم السموم بمستشفى شبين الكوم إلا أنه لم يجد طبيبا لتحويل الحالة.

وأضاف أنه انتظر ٣ ساعات في المستشفى ولم يجد طبيب وكان الاستقبال خاليا من الأطباء ولم يتواجد سوى الممرضات فقط .

وأشار إلي أن المستشفى بها حالة شديدة من الإهمال مطالبا محافظ المنوفية ووزيرة الصحة ببحث أزمة مستشفى أشمون وخاصة أنها تخدم قطاع عريض وعدد كبير من أهالي مركز أشمون.