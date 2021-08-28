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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حصوله على الدوري.. عزيز الشافعي يطرح الزعامة للزمالك

صدى البلد

طرح الملحن والمؤلف عزيز الشافعي، فيديو كليب  “الزعامة للزمالك” بعد حصوله على الدورى المصرى عبر قناته بموقع اليوتيوب.

 

احتفل الملحن عزيز الشافعي بتتويج  نادي الزمالك بلقب الدوري للموسم الحالي 2020-2021 وللمرة الـ 13 في تاريخه بعد هزيمة الإنتاج الحربي بثنائية نظيفه في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري.

وكتب عزيز الشافعي عبر حسابه علي "تويتر"‏‏‏‎#الزمالك جوه قلبي ❤ .. ‎#زملكاوي_انا 💪مبرووووك الدورى العام يا حبيب قلبي 😘☝️".

 

من ناحية أخرى أشعل المطرب محمد حماقي حفله المقام في العلمين بمجموعة من اغانيه الشهيرة وهى مابلاش، ونفسي ابقى جنبه واحدث اغانيه زيها مين وشاركه عزيز الشافعي مبحن الاغنية ، وسط أجواء احتفالية كبيرة من الحضور.

نادي الزمالك المطرب محمد حماقى الملحن عزيز الشافعي عزيز الشافعي الدوري المصري

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