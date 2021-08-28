طب وصيدلة وأسنان..شروط الحصول على تصريح مزاولة المهنة لخريجي الجامعات الخاصة والأجنبية

تحرص النقابات الطبية المهنية، علي اتخاذ القرارات التي من شأنها تحافظ علي المهنة والارتقاء بمستوي العمل الطبي، والحفاظ علي صحة المرضي، وذلك من خلال وضع شروط ومعاير للقيد بالنقابات المهنية الطبية، التي تستخرج تصاريح مزاولة المهنة.

وذلك لضمان جودة التعليم للحاصلين علي شهادات الجامعات الخاصة والاهلية والاجنبية.

الأطباء تحدد شروط القيد لخريجي كليات الطب الخاصة والأجنبية



اتخذ مجلس نقابة أطباء مصر، برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب عام الأطباء، ووكيلة النقابة الدكتورة نجوي الشافعى، عدة قرارات حفاظا على مهنة الطب وصحة المواطن:-



أولا : كليات الطب الخاصة التي لم تبدأ بها الدراسة، يجب عليها استكمال جميع المعايير اللازمة للإنشاء والدراسة وامتلاك مستشفى جامعى بعدد أسرة مناسب للتدريب قبل السماح ببدء الدراسة والا فلن يتم قید خريجيها بنقابة الأطباء.



ثانيا:- كليات الطب الخاصة التي بدأت الدراسة فعليا يتم منحها فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها المذكورة وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة.



وحذرت نقابة الأطباء، طلاب الثانوية العامة، وأولياء أمورهم، من الالتحاق بكليات لا تنطبق عليها شروط التعليم والتدريب، وبالتالي لن يتم قيد خريجيها بالنقابة .



ولفتت النقابة العامة لأطباء مصر إلى أنها أقرت في جمعيتها العمومية سابقا قواعد لـ قيد خريجي كليات الطب الأجنبية بالنقابة، حيث اشترطت دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة .



كما اشترطت النقابة عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أن يتم تطبيق هذا البند على من يحصلون على الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2018 – 2019 وما بعدها .



وأكدت النقابة أنه لن يتم قيد خريجي كليات الطب التي تدرس بلا مستشفى جامعي، حيث قرر مجلس نقابة الأطباء في اجتماعه بتاريخ 16 فبراير 2019، عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها دون وجود مستشفى جامعي ملك خاص للكلية وبعدد أسرة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات على غرار المستشفيات الجامعية ، وذلك بالنسبة للكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.



وأشارت النقابة إلى أن الكليات التي بدأت الدراسة بها، تعطى فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاعها تبعا لقانون إنشاء الجامعات ولائحته التنفيذية، وإذا لم توفق أوضاعها بنفس القواعد السابقة خلال 3 سنوات من تاريخه، لن يتم قيد خريجيها.

الأطباء تحدد شروط لقيد خريجي كليات الطب الخاصة والأجنبية



الصيادلة: قرار تخفيض أعداد الطلاب بالكليات الخاصة لن تزيد عن 200 طالب

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن الكليات الخاصة والأهلية سيطبق عليها آلية تخفيض أعداد الطلاب، وأن تحديد الأعداد المقبولة بالكليات لكل عام تخضع لتنسيق بين النقابة والمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الشيخ، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن أعداد الصيادلة الحالية أربعة أضعاف المعدل العالمي، وذلك ما حذر منه الصيادلة طيلة السنوات السابقة، مضيفا أنه يجب تقليل عدد المقبولين بنسبة ٢٥٪ كل سنة حتى نصل لعدد الاحتياج الفعلي لمنع التكدس والحفاظ على قيمة الصيدلي في سوق العمل.



واضاف، أن ذلك خلق أزمة على مستوى التكليف، وظهر ذلك في تكليف ٢٠١٧، لافتا إلى أنه يجب خفض أعداد المقبولين بالجامعات، والاستفادة من الخريجين الحاليين بتوزيعهم التوزيع المفيد للدولة.



أضاف نقيب صيادلة القاهرة، أن الأعداد بالكليات الخاصة كانت تصل قديما إلى 600 طالب ولكن مع قرارات التخفيض لن تتعدى 150 أو 200 طالب على أقصى تقدير.

وأوضح الشيخ، أنه لا مانع من قبول كليات جديدة، سواء الخاصة اوالأهلية بالنقابة، مضيفا ان الكليات تخضع لتقييم المجلس الأعلى للجامعات قبل اعتمادها، وتلتزم بقرار تخفيض الأعداد، ويتم تحديد أعداد كل جامعة وفق قرارات النقابة والمجلس الأعلى للجامعات.

وافاد نقيب صيادلة القاهرة، أن قبول الطلاب الحاصلين على شهادة كلية الصيدلة من دول أجنبية، يعتمد على اعتراف النقابة في مصر بالشهادة الأجنبية واعتراف النقابة في الدولة الأجنبية بالشهادة المصرية.

فإذا كانت النقابة في مصر تعترف بالشهادة الأجنبية، فلا مانع من قبول خريجيها بالنقابة، ويقوم الخريج في تلك الحالة بمعادلة الشهادة واستخراج الكارنيه ومزاولة مهنته.

الاسنان 10 جامعات خاصة مصرية، معترف بها ويقيد خريجيها بالنقابة



قال الدكتور هشام عبد الناصر، أمين الصندوق المساعد، للنقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه تم الاتفاق على رفض قيد خريجي الكليات التي أنشئت بعد عام 2013، وذلك طبقا لقرار الجمعية العمومية 3 يناير 2013.

أكد عبد الناصر، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن النقابة أصدرت قرارا بتسجيل قيد الكليات المصرية الخاصة، التي حصل الخريجون فيها على مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها بفارق لا يزيد عن 5% عن الحد الأدني للقبول بالجامعات الحكومية، وذلك بدء من الدفعات الملتحقة لعام 2013 – 2014.



وأوضح أمين الصندوق المساعد، أنه يوجد 10 جامعات خاصة مصرية، معترف بها ويقيد خريجيها بالنقابة ولم تنشأ بعد عام 2013 وهى :- جامعة 6 أكتوبر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب، جامعة مصر الدولية، جامعة المستقبل، جامعة سيناء، جامعة الدلتا، جامعة فاروس، الجامعة البريطانية، جامعة النهضة.



أشار عبد الناصر إلى أنه تم الاتفاق على وقف إنشاء كليات طب أسنان حكومية أو خاصة لمدة 10 سنوات، لحين تقييم الكليات الحالية، والتأكد من استكمال الموارد البشرية الكافية، وعمل دراسة إحصائية لعدد أطباء الأسنان المطلوب تخرجهم.



