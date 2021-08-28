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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل مروعة بشأن تفجيرات كابل| شهود عيان يروون لحظات الرعب.. فيديو

تفجيرات كابل
تفجيرات كابل

أذاعت فضائية "العربية"، فيديو، يعرض تفاصيل مروعة بشأن تفجيرات كابل مصحوبة بروايات شهود عيان ناجون، يروون لحظات الرعب.


وأوضحت العربية أن هناك ناجين من تفجيرات كابل الدامية يرون حالة الرعب التي أصابتهم قبل وقوع التفجير في محيط مطار كابل، حيث كانوا ينوون تقديم وثائقهم حتى يتم إجلائهم، لكن الوقت لم يسعفهم.

 

وقال "أحد الناجين"،: "فقدت هاتفي الخلوي وجواز سفري، كنت وحدي وعائلتي في المنزل، قررت إنهاء عملي ثم الاتصال بأسرتي ولكن بعد ذلك وقع الانفجار".

بينما قال شقيق أحد الناجين: "أرجو منكم اصطحابنا من هنا، فهؤلاء الأشخاص تلقوا اتصالا من داخل المطار لاصطحاب وثائقهم وجوازات سفرهم لكن للأسف وقع الانفجار وقتل بعض أصدقائي وأصيب آخر وأحضرته إلى المستشفى وكسرت ذراعيه وساقيه وكان ينزف".

 

وأضافت "العربية"،: "رغم الهجوم الدامي لن يتوقف الأفغان عن محاولة مغادرة بلادهم، والتي أصبحت اليوم أكثر خطورة بعد سيطرة طالبان عليها".
 

تفاصيل مروعة تفجيرات كابل كابل شهود عيان يروون لحظات الرعب يروون لحظات الرعب

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