نسخة جديدة متعددة الأغراض من عملاق السيارات جي إم سي.. صور

تعتبر شركة جي إم سي واحدة من أقوى مصنعي السيارات حول العالم، حيث اكتسبت شهرة واسعة نسبة إلى اصداراتها القوية، والتي تتسم بالطابع العملاق، الذي يعكس الكثير من المفاهيم الفريدة، مثل المساحة الداخلية الرحبة، و القدرة في التعامل مع بعض الطرق الوعرة، إلى جانب المواصفات الخاصة بكل اصدار.

بينما تواصل جي إم سي تألقها عبر النسخة كانيون AT4 أوفرلاند إكس، و تعد هذه السيارة هي احدث الإصدارات القوية التي كشفت عنها العلامة التجارية جي إم سي في أوفرلاند إكسبو ماونتن ويست 2021 مستندة على الايقونة كانيون، حيث تحمل هذه النسخة العديد من المفاهيم المميزة، ابرزها قدرات التخييم لكي تناسب محبي المغامرات و الاستكشافات المختلفة.

قدرات الشاحنة العملاقة جي إم سي كانيون AT4 أوفرلاند إكس

تعتمد النسخة العملاقة جي إم سي كانيون AT4 أوفرلاند إكس على محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، بسعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 308 حصانا، و 500 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات.

ترتكز الشاحنة جي إم سي كانيون AT4 أوفرلاند إكس على إطارات BF جودريتش KM3 مخصصة للطرق الطينية حيث يبلغ قياسها 33 بوصة، بالإضافة إلى جنوط معدنية ذات تصميم هندسي انيق يتخذ تصميم الزهرة المتفتحة مع اطار خارجي باللون الأحمر، بالإضافة إلى مصد خلفي مدعوم بـ شدادات للجر و للمهام المختلفة.

و تأتي شاحنة جي إم سي القوية بـ مطبخ صغير قابل للطي، ولوحة شمسية، ومظلة بزاوية 270 درجة، مع خيمة مثبتة على السقف لأغراض التخييم، بالإضافة إلى مصد امامي قوي مدعوم بإشارة ضوئية، وحزمة من التجهيزات القوية التي تشمل أنظمة الامن و السلامة و برامج مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق.