حريق هائل بـ محمصة لب في مطروح..صور

اندلع مساء اليوم السبت حريق هائل فى إحدى محمصات اللب الشهيرة بمدينة مرسى مطروح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وتدل المعلومات الأولية أن سبب الحريق ، نتيجة تسريب أسطوانة غاز ماكينة تحميص اللب واشتعال النيران بها والذى امتد لباقى لتعلو ألسنة اللهب وتقوم قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالى فى إخماد الحريق بعد أن أتى على جميع محتويات المحل .

لم يسفر الحريق عن أي وفيات أو إصابات بشرية. من جراء النيران المشتعلة .

Screenshot_2021-08-28-23-00-11-02~2

Screenshot_2021-08-28-23-01-12-00~2